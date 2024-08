SV Thörl triumphiert in torreichem Duell gegen SV Trieben

Details Freitag, 09. August 2024 23:48

Im Rahmen der ersten Runde in der Unterliga Nord A spielten am Freitagabend der SV Trieben und der SV AquaFux Thörl gegeneinander. Letztlich gab es neun Tore zu sehen und die Thörler gewannen auswärts mit 6:3. Schon zur Pause führte man mit 3:1 und legte die Basis für die drei Punkte.

Frühe Führung für Thörl

Bereits in der 18. Minute ging der SV Thörl in Führung. Ein gravierender Abwehrfehler des SV Trieben ermöglichte es Tim Tösch, aus 20 Metern mit einem präzisen Schuss über die Innenstange das 0:1 zu erzielen. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange entmutigen und kamen in der 22. Minute durch Ivan Cosic zum Ausgleich. Cosic verwandelte souverän ins rechte untere Eck.

Doch der SV Thörl blieb gefährlich und ging nur vier Minuten später erneut in Führung. Julian Stabelhofer erzielte das 1:2 nach einem sehenswerten Spielzug. In der 36. Minute war es dann wieder Andreas Kriegl, der den Vorsprung der Gäste weiter ausbaute. Mit einem schönen Abschluss stellte er auf 1:3. Die Hausherren wirkten in dieser Phase des Spiels völlig verunsichert.

Trieben kämpft sich heran

Nach der Halbzeitpause zeigte der SV Trieben eine kämpferische Leistung. In der 59. Minute gelang Stefan Werner Hintsteiner der Anschlusstreffer zum 2:3. Dies gab den Hausherren neuen Mut, und das Spiel wurde noch einmal kurz spannender. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 71. Minute war es erneut Leke Krasniqi, der mit einem schönen Volley das 2:4 erzielte.

Trotz des erneuten Rückschlags gab der SV Trieben nicht auf und konnte in der 85. Minute durch Julian Schöttl auf 3:5 verkürzen. Schöttl traf sehenswert mit dem schwachen Fuß ins Kreuzeck, nachdem die Thörler Defensive den Ball nicht klären konnte. Doch auch dieser Treffer brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. In der 87. Minute machte Andreas Kriegl mit seinem zweiten Tor des Abends alles klar und erzielte das 3:6.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Das war heute leider nichts und wir haben verdient verloren. Bei uns ist wenig gegangen. Wir mussten vier Stammspieler vorgeben zwecks Urlaub und Verletzungen. Aber es hilft nicht - wir müssen das Spiel gleich abhaken und uns gut vorbereiten auf das Derby gegen Gaishorn. Die Niederlage zu Hause zum Start ist natürlich bitter, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das hatten wir uns anders vorgestellt."

Unterliga Nord A: Trieben : SV Thörl - 3:6 (1:3)

87 Andreas Kriegl 3:6

85 Julian Schöttl 3:5

79 Leke Krasniqi 2:5

71 Leke Krasniqi 2:4

59 Stefan Werner Hintsteiner 2:3

36 Andreas Kriegl 1:3

26 Julian Stabelhofer 1:2

22 Ivan Cosic 1:1

18 Tim Tösch 0:1

