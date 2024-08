SV Stanz schlägt FC Gaishorn und feiert Saisonauftakt nach Maß

Details Montag, 12. August 2024 12:37

Der SV Emanuels Fotodesign Stanz traf am Samstagnachmittag auf den FC Mayr-Melnhof Gaishorn. Es war das Spiel der ersten Runde in der Unterliga Nord A. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und legten in der zweiten Halbzeit nach. Der FC Gaishorn konnte zwar einen Anschlusstreffer erzielen, doch am Ende reichte es nicht aus, um noch einmal heranzukommen.

Führung für den SV Stanz

Dabei dauert es eine Weile, bis die Mannschaften ins Spiel kommen. Stanz ist von Beginn an besser, doch das erste Tor fällt erst kurz vor der Pause. Ein unglückliches Eigentor der Gäste, das durch eine Unsicherheit in der Defensive des FC Gaishorn fiel, brachte die Hausherren in Führung. Der SV Stanz setzte den FC Gaishorn weiterhin unter Druck und wurde kurz vor der Halbzeitpause erneut belohnt. In der 45. Minute erhöhte Musa Kebbeh Sillah auf 2:0. Der Treffer resultierte aus einem umstrittenen Elfmeter, der für die Hausherren gegeben wurde. Trotz Protesten der Gäste verwandelte Sillah sicher und verschaffte seinem Team eine komfortable Halbzeitführung.

Gaishorn trifft zu spät

In der zweiten Halbzeit versuchte der FC Gaishorn, das Spiel zu drehen. Doch bereits in der 47. Minute erzielte Michael Gösslbauer für den SV Stanz das 3:0, was die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd dämpfte. Der FC Gaishorn gab jedoch nicht auf und zeigte in den folgenden Minuten mehr Engagement. In der 77. Minute erhielten sie die Chance, per Elfmeter zu verkürzen, doch der Torhüter des SV Stanz hielt den Strafstoß souverän. Nur wenige Minuten später, in der 81. Minute, gelang Andreas Jürgen Berger schließlich doch der Anschlusstreffer zum 3:1. Die Gaishorner warfen dann zwar noch einmal alles nach vorne, doch es blieb beim Sieg der Stanzer, die damit wunschgemäß in die Saison starten.

Stimme zum Spiel:

Emanuel Hölbling (Obmann Stanz): "Die Arbeit unseres Trainerteams trägt Früchte und bewährt sich bei einem tollen Auftakt für unseren SV. Eine sehr junge und motivierte Mannschaft, die speziell in der ersten Halbzeit 110% zeigte, konnte mit viel Einsatz und Teamgeist glänzen. Viele sehr gute Chancen scheiterten an der tollen Leistung der Gaishorners Torwarts. Generell spielten die Tortleute in dieser Partie eine große Rolle denn auch unser Goalie, Dissauer Florian, konnte mit einer herausragenden Leistung aufzeigen und sogar einen Elfmeter halten. Auch unsere Newcomer Grätzhofer Stefan, Pichler Tobias und Pogner Marco hatten ihren Einstand und stellten sich hervorragend unter Beweis. Nach einem 3:0 Vorsprung in der zweiten Hälfte wurde unsere Spielweise etwas leichtfertiger, dies hat sich allerdings sofort gerächt und unsere Gäste konnten auf 1:3 verkürzen. Gaishorn hat alles gegeben, in diesem Spiel waren unsere Jungs allerdings die verdienten Sieger. Ein schöner Start in diese Saison!"

Unterliga Nord A: SV Stanz : Gaishorn - 3:1 (2:0)

81 Andreas Jürgen Berger 3:1

47 Michael Gösslbauer 3:0

46 Musa Kebbeh Sillah 2:0

40 Eigentor durch Manuel Eberhard 1:0

