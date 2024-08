SV Union Haus/E. gewinnt Derby beim SV Pruggern

Details Montag, 12. August 2024 12:49

Der SV Union Haus/E. gastierte am Samstagnachmittag beim SV Pruggern. Das Derby war mit Spannung erwartet worden, immerhin liegen die beiden Fußballplätze nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Letztlich konnten sich die Gäste mit 3:1 durchsetzen und feiern damit einen Saisonstart nach Maß.

Früher Schock und schnelle Antwort

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gäste. Bereits in der fünften Spielminute gelang es dem SV Pruggern, die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Alexander Trinker traf und ließ die Fans des SV Pruggern jubeln. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn der SV Union Haus/E. antwortete prompt. In der achten Minute war es Florian Rohregger, der den Ausgleichstreffer erzielte und damit den frühen Schock neutralisierte. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch.

Führung und Entscheidung

In der 36. Minute war es Florian Rohregger, der die Gäste aus Haus/E. in Führung brachte. Damit haben die Hauser das Spiel gedreht. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 2:1. Der SV Pruggern muss nun mehr riskieren, wenn man nicht mit einer Niederlage starten will. Anstatt des Ausgleichs fällt dann aber noch das 3:1. In der 53. Minute war es schließlich Julian Kolb, der die Vorentscheidung brachte. Mit einem sehenswerten Treffer erhöhte er auf 3:1 für den SV Union Haus/E. und sorgte damit für klare Verhältnisse auf dem Platz. Die Hausherren warfen zwar noch einmal alles nach vorne, es blieb aber beim Sieg der Hauser.

Stimme zum Spiel:

Tobias Perhab (Obmann Pruggern): "Das war heute leider eine verdiente Derby-Niederlage vor knapp über 300 Zuschauern. Die erste Halbzeit war eine relativ ausgeglichene Partie, schlechte Chancenverwertung von unserer Seite, Gegentore durch kapitale Eigengehler verschuldet. Zweite Halbzeit war dann von uns saft- und kraftlos, die Hauser zwar fußballerisch nicht besser, aber einfach körperlich deutlich fitter. Unser Kader war leider auch nicht komplett, einige Neuzugänge, die potentielle Stammspieler wären, fehlen aufgrund Urlaub bzw. wegen Verletzungen."

Unterliga Nord A: Pruggern : Haus/E. - 1:3 (1:2)

53 Julian Kolb 1:3

36 Florian Rohregger 1:2

8 Florian Rohregger 1:1

5 Alexander Trinker 1:0

