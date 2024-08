SV Trieben gewinnt Derby gegen FC Gaishorn

Details Montag, 19. August 2024 20:05

In einem intensiven Derby der Unterliga Nord A setzte sich der SV Trieben mit 3:1 gegen den FC Gaishorn durch. Damit feiert Trieben den ersten Saisonsieg, nachdem man vorige Woche verloren hat. Die Gaishorner verkürzten letztlich zu spät.

Frühe Führung für SV Trieben

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Gefährliche Freistöße des FC Gaishorn in der 13. und 16. Minute sorgten für Spannung, wobei der Ball einmal die Latte traf. In der 20. Minute kam der SV Trieben zu einer Ecke, wobei Ivan Cosic in der 28. Minute die Führung für den SV Trieben erzielte. Nach einer gut herausgespielten Aktion vollendete Cosic sicher zum 1:0. Trotz einiger weiterer gefährlicher Freistöße des FC Gaishorn blieb es bis zur Halbzeit beim 1:0 für die Hausherren.

Eigentor und Treffer ins Kreuzeck

In der zweiten Halbzeit ging es turbulent weiter. Ein Eigentor von Armin Singer in der 62. Minute brachte dem SV Trieben das 2:0. Ein schöner Angriff führte dazu, dass Singer den Ball ins eigene Tor klärte. Kurz darauf, in der 66. Minute, musste Wöhrer vom FC Gaishorn nach einer guten Chance verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Ereignisse überschlugen sich, als in der 77. Minute Bernd Oppliger vom FC Gaishorn nach einer harten Grätsche gegen Cosic mit Rot vom Platz gestellt wurde. Nur zwei Minuten später sorgte Benjamin Zeiselberger mit einem perfekt verwandelten Freistoß aus 25 Metern ins Kreuzeck für das 3:0 für den SV Trieben. Dieses Tor schien die Vorentscheidung zu sein.

Doch der FC Gaishorn gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 82. Minute gelang Andreas Jürgen Berger nach einem Eckball der Ehrentreffer zum 3:1. Die Gäste hatten noch einige Chancen, doch mehr als ein Schuss an die Latte war nicht mehr drin.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): „Vor einer hervorragenden Kulisse startete das Spiel mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften, wobei unser Team die besseren Chancen hatte. In der 28. Minute war es dann soweit: Unsere Nummer 14, Ivan Cosic, traf zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Nach der Halbzeit plätscherte das Spiel vor sich hin, mit gelegentlichen Halbchancen auf beiden Seiten. Dann konnten wir durch ein Eigentor von Armin Singer auf 2:0 erhöhen. Der FC Gaishorn blieb stets gefährlich, insbesondere bei Standardsituationen. Doch dann kam der große Auftritt unseres Kapitäns und Nummer 10. Mit einem unglaublichen Freistoß aus 25 Metern knallte er den Ball unhaltbar zum 3:0 in die Maschen. Kurz darauf verkürzte der FC Gaishorn. Nach 94 Minuten war das Spiel zu Ende, und der SV Trieben durfte einen verdienten Sieg feiern. Insgesamt war es eine starke Leistung meiner Mannschaft.“

Unterliga Nord A: Trieben : Gaishorn - 3:1 (1:0)

82 Andreas Jürgen Berger 3:1

79 Benjamin Zeiselberger 3:0

62 Eigentor durch Armin Singer 2:0

28 Ivan Cosic 1:0

