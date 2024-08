SV Stanz feiert klaren Sieg bei SV Stainach-Grimming

Details Montag, 19. August 2024 20:27

Der SV Stanz konnte sich in der zweiten Runde der Unterliga Nord A eindrucksvoll mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen den SV Stainach-Grimming durchsetzen. Bereits zur Halbzeit stand es 3:1 zugunsten der Gäste, die ihre Führung in der zweiten Halbzeit weiter ausbauten. Die Hausherren hatten trotz einiger Chancen das Nachsehen und mussten zudem kurz vor Schluss eine rote Karte hinnehmen.

Frühe Führung für die Gäste

Von Beginn an setzte der SV Stanz die Gastgeber unter Druck und erarbeitete sich bereits in der siebten Minute die erste hundertprozentige Chance. Dennoch dauerte es bis zur 20. Minute, ehe der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte. Manuel Maierhofer erzielte das 1:0 für die Gäste. Nur vier Minuten später baute Musa Kebbeh Sillah die Führung mit einem Kontertor nach einem Freistoß der Heimmannschaft aus. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 27. Minute durch Balazs Bojtok zum Anschlusstreffer, als dieser den Ball mit einem Heber über den Tormann ins Netz beförderte.

Doch die Freude der Stainach-Grimming-Fans währte nicht lange. David Pichler stellte in der 42. Minute den alten Abstand wieder her und markierte das 3:1 für den SV Stanz. Die Gastgeber versuchten es kurz vor der Halbzeitpause noch einmal über die rechte Seite, doch der Abschluss war zu schwach, um den Torhüter der Gäste ernsthaft zu gefährden.

SV Stanz sichert sich den Sieg

In der zweiten Halbzeit passierte zunächst wenig. Erst in der 63. Minute verzeichnete Stainach-Grimming den ersten nennenswerten Abschluss, der jedoch ohne Erfolg blieb. In der 73. Minute folgte der entscheidende Treffer für die Gäste. Michael Ellmaier traf zum 1:4 und besiegelte damit die Niederlage der Heimmannschaft. Eine Großchance des SV Stanz kurz darauf konnte von den Gastgebern noch von der Linie gekratzt werden, doch das Ergebnis blieb unverändert.

Stimme zum Spiel:

Emanuel Hölbling (Obmann Stanz): "Wir sind sehr zufrieden über diesen tollen Start in die Saison. Nun heißt es aber einen kühlen Kopf zu bewahren, weiter an uns zu arbeiten und auf diesen Flow aufzubauen. Step by Step, Match für Match. Unser nächstes Ziel ist am Freitag an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Die Burschen habe nicht aufgehört, Gas zu geben. Nur so kann man bei Stainach auch so klar gewinnen."

Unterliga Nord A: Stainach-Gr. : SV Stanz - 1:4 (1:3)

73 Michael Ellmaier 1:4

42 David Pichler 1:3

27 Balazs Bojtok 1:2

24 Musa Kebbeh Sillah 0:2

20 Manuel Maierhofer 0:1

