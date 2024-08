SV Trieben macht in Pruggern halbes Dutzend voll

Details Samstag, 24. August 2024 18:58

In der dritten Runde der Unterliga Nord A trafen der SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern und der SV Trieben aufeinander. Bei hohen Temperaturen setzte sich der SV Trieben mit einem klaren 6:0 gegen die Gastgeber durch und zeigte dabei eine dominante Vorstellung. Die Gäste waren von Anfang an spielbestimmend und konnten sich bereits zur Halbzeit eine komfortable Führung erspielen.

Triebener Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Trieben bereits in der dritten Minute in Führung ging. Nach einem Fehlpass in der Defensive der Gastgeber war es Raffael Horn, der das erste Tor des Tages erzielte. Trieben setzte die Heimelf sofort unter Druck und kam immer wieder zu gefährlichen Aktionen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb der SV Trieben das dominierende Team. In der 19. Minute versuchte es Vasile Chivoiu aus der Distanz, doch sein Schuss ging weit über das Tor. Auch Zeiselberger konnte in der 22. Minute aus der Distanz den Torhüter der Gastgeber nicht überwinden. In der 23. Minute gab es eine kurze Trinkpause, um den Spielern bei den hohen Temperaturen eine Erholung zu ermöglichen.

In der 27. Minute zeigte der SV Trieben erneut seine Gefährlichkeit über die rechte Seite. Zeiselberger spielte in den Rückraum, doch der Schuss von Horn war kein Problem für den Torhüter. Auch eine Flanke von Horn in der 38. Minute führte zu keiner nennenswerten Chance. Die Gastgeber hatten eine gute Möglichkeit durch einen Kopfball von Sadet Mehic, der jedoch an die Querlatte ging.

Doch die Überlegenheit von Trieben zahlte sich weiter aus. In der 42. Minute erzielte Cosic nach Vorarbeit von Zeiselberger das 0:2. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Zeiselberger auf 0:3, als er unhaltbar ins lange Eck traf. Damit ging es mit einer komfortablen Führung der Gäste in die Pause.

Gäste bleiben dominant

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SV Trieben das dominierende Team. In der 50. Minute gab es einen Elfmeter für die Gäste, nachdem Zeiselberger im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Cosic verwandelte den Strafstoß sicher zum 0:4. Zwölf Minuten später traf Cosic erneut, diesmal nach einer schönen Flanke von Jan Puschnik, zum 0:5.

Der SV Pruggern kam selten gefährlich vor das Tor der Gäste. Ein Distanzschuss von Marvin Gruber ging klar über das Tor. Auch Alex Trinker vergab in der 67. Minute eine gute Möglichkeit, als er den Ball deutlich über das Tor hob. Marcel Mayer hatte eine Chance, doch auch er konnte den Ball nicht im Tor unterbringen.

In der 77. Minute hatte Trieben die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen, doch Chivoiu verschoss einen Elfmeter und der Nachschuss wurde wegen Abseits nicht gegeben. Dennoch blieb Trieben weiter am Drücker und kontrollierte das Spielgeschehen. In der 90. Minute konnte Chivoiu dann doch noch einen Treffer erzielen und stellte den Endstand von 0:6 her.

