SC Pernegg behält gegen SV Union Haus/E. einen Punkt zu Hause

Details Sonntag, 25. August 2024 00:01

Der SC "1960" Team Styria RB Pernegg traf am Freitagabend auf den SV Union Haus/E.. Die Gäste starteten mit zwei Siegen in die Saison, während Pernegg zwei Mal verloren hatte. Die Gastgeber wollten dementsprechend erstmals anschreiben, Haus hingegen die weiße Weste wahren. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

SV Union Haus/E. geht in Führung

Die Partie beginnt munter, doch vorerst ohne zwingende Tormöglichkeiten. Die erste bessere Chance gab es in der 26. Minute, als ein gefährlicher Kopfball auf das Pernegger Tor ging. Nur zwei Minuten später gelang es SV Union Haus/E. jedoch, in Führung zu gehen. Ein Eckball von Tiger fand den hoch aufragenden Lukas Fuchs, der zum 0:1 für die Gäste einköpfte.

In der 44. Minute zeigte sich SC Pernegg wiederholt gefährlich vor dem Tor der Gäste, konnte jedoch vor der Halbzeitpause keinen Treffer erzielen. So gingen die Teams mit einem Halbzeitstand von 0:1 in die Kabinen.

Pernegg schlägt zurück

Nach der Pause kam SC Pernegg deutlich stärker aus der Kabine. Diese Bemühungen wurden in der 55. Minute belohnt, als Jakob Schneller die Abwehr der Gäste schwindlig spielte und zum verdienten 1:1-Ausgleich traf. In der Folge ging es Hin und Her, doch es fallen keine weiteren Treffer mehr.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Ein Spiel mit gemischten Gefühlen. Einerseits muss man froh sein, dass wir nach den ersten zwei Runden wieder eine ansprechende Leistung gezeigt und gepunktet hat. Andererseits war durchaus auch ein Sieg drinnen. Leider haben wir uns in der ersten Halbzeit auf das Spiel der Ennstaler eingelassen und zu sehr mit weiten Bällen gearbeitet. Nach dem Ausgleich hatte unsere Mannschaft zwar mehr vom Spiel, jedoch waren auch die Gäste immer wieder gefährlich. Schlussendlich hatten wir durch Heuberger noch den Matchball am Fuß, jedoch parierte der Tormann sehenswert. So muss man sich mit dem ersten Punkt begnügen, kann aber auf die Leistung aufbauen."

Unterliga Nord A: SC Pernegg : Haus/E. - 1:1 (0:1)

55 Jakob Schneller 1:1

28 Lukas Fuchs 0:1

