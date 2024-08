SV Stanz schlägt WSV Liezen nach verrückter Aufholjagd

Details Montag, 26. August 2024 18:39

Der SV Stanz empfing am Freitagabend den WSV Liezen. Es war ein Spiel der 3. Runde der Unterliga Nord A statt. Die Gastgeber wollten unbedingt auch die dritte Partie der Saison gewinnen und das gelang auch. Die Stanzer setzten sich mit 4:3 durch - und das nach 1:3-Rückstand. Manuel Maierhofer erzielte das entscheidende Tor kurz vor Schluss.

Ausgleich und Führung für WSV Liezen

Der Auftakt des Spiels war vielversprechend für die Gastgeber, denn bereits in der 12. Minute konnte SV Stanz das erste Tor erzielen. Manuel Maierhofer traf zum 1:0. Die Antwort von WSV Liezen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 18. Minute köpfte Rijad Majdancic den Ball ein.

SV Stanz hatte im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit einige Chancen, darunter eine hundertprozentige Möglichkeit von Maierhofer in der 24. Minute, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste machten es besser und in der 39. Minute konnte WSV Liezen erneut zuschlagen. Josip Libric traf zum 2:1 und brachte die Gäste somit in Führung.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren kalten Dusche für die Gastgeber. In der 64. Minute verwandelte Manuel Eingang einen Strafstoß und erhöhte auf 3:1 für WSV Liezen.

Wer jetzt dachte, dass die Partie entschieden ist, der täuschte sich. SV Stanz war nun unter Zugzwang und startete eine beeindruckende Aufholjagd. In der 72. Minute gelang Manuel Maierhofer der Anschluss per Kopfball zum 2:3. Die Fans spürten, dass ihr Team noch nicht aufgegeben hatte.

Nur elf Minuten später, in der 83. Minute, zeigte Stefan Grätzhofer seine Klasse und erzielte mit einem spektakulären Schuss den Ausgleich zum 3:3. Die Heimischen gaben weiter Vollgas. In der 85. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Manuel Maierhofer traf erneut und schob den Ball gekonnt am Torhüter vorbei zum 4:3. SV Stanz hatte das Spiel tatsächlich gedreht und war drauf und dran, die drei Punkte zu Hause zu behalten. In der 90. Minute wurde Marcel Fischer von SV Stanz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was die Gastgeber in den verbleibenden Minuten stark unter Druck setzte.

Der SV Stanz verteidigte in der Folge mit allem, was sie hatten, und so konnte man den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Schließlich ertönte der Schlusspfiff in der 95. Minute und die Spieler sowie Fans des SV Stanz konnten den hart erkämpften Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Emanuel Hölbling (Obmann Stanz): Wir hatten die Partie von der ersten Minute an dominiert und waren unseren Gästen spielerisch klar überlegen. Wir haben uns viele hochkarätige Chancen erarbeitet, der Ball hat allerdings nur einmal den Weg ins Tor gefunden. Die Tore, die man nicht schießt, bekommt man bekanntlich, und so war es dann auch. Eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr und ein gerechtfertigter Elfmeter hat das Spiel gewendet, und Liezen war in Führung. Die Gäste waren von diesem Zeitpunkt an selbstbewusst, sind kompakt gestanden und hatten sich zusätzliche gute Chancen erspielt. Unsere Jungs haben sich aber zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und haben sich wieder ins Spiel zurückgekämpft. In den letzten 20 Minuten haben wir das Blatt noch wenden können, und die Aufholjagd hat damit geendet, dass die drei Punkte im Stanzer Teichstadion geblieben sind. Ich bin wahnsinnig stolz auf die gezeigte Moral und den Kampfgeist, den unsere Mannschaft hier unter Beweis gestellt hat. Wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, dass unsere zweite Kampfmannschaft ihr erstes Spiel am Samstag gehabt hatte und auch hier ein Sieg eingefahren werden konnte, mit einem Altersdurchschnitt von 18,4 Jahren."

Unterliga Nord A: SV Stanz : WSV Liezen - 4:3 (1:2)

85 Manuel Maierhofer 4:3

83 Stefan Grätzhofer 3:3

72 Manuel Maierhofer 2:3

64 Manuel Eingang 1:3

39 Josip Libric 1:2

18 Rijad Majdancic 1:1

12 Manuel Maierhofer 1:0

