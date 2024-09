SV Pruggerns Fehlstart perfekt: SV Breitenau siegt knapp

Details Montag, 02. September 2024 07:41

In der vierten Runde der Unterliga Nord A traf der SV Pruggern auf den SV Breitenau. In einer hart umkämpften Partie setzte sich am Ende der SV Breitenau knapp mit 1:0 durch. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der ersten Halbzeit durch Dominik Babic. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang es dem SV Pruggern nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Pruggern steht damit weiter ohne Zählbares da. Der Fehlstart in die Saison ist damit perfekt.

Erster Durchgang mit frühem Tor

Schon in der 28. Minute kam es zum entscheidenden Moment der Partie. Dominik Babic vom SV Breitenau nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des SV Pruggern eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Die Gastgeber zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und suchten ihrerseits die Offensive. In der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit gab es einige vielversprechende Chancen, doch es mangelte an der nötigen Durchschlagskraft. So ging es mit der knappen Führung für den SV Breitenau in die Halbzeitpause.

Kampf um den Ausgleich

Nach der Pause war der SV Pruggern fest entschlossen, den Rückstand wettzumachen. Die Hausherren erhöhten den Druck und versuchten, die Defensive des SV Breitenau zu knacken. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten.

Der SV Breitenau beschränkte sich zunehmend auf Konterangriffe und verteidigte die knappe Führung mit viel Einsatz. Immer wieder versuchten es die Gastgeber mit Angriffen über die Seiten, doch die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In der Schlussphase warf der SV Pruggern nochmals alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Abwehrreihe des SV Breitenau zeigte sich an diesem Tag äußerst stabil und verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und Kampfgeist.

Stimme zum Spiel:

Tobias Perhab (Obmann Pruggern): "Das war bisher eindeutig die beste Saisonleistung unserer Jungs. Bis auf das etwas kuriose Gegentor haben kaum Torchancen der Gäste zugelassen. Leider haben wir vorne viel zu viele Möglichkeiten vergeben und hatten unter anderem zwei Alutreffer. In der Nachspielzeit wurde dann noch auf der Linie geklärt. Unterm Strich leider eine unverdiente Niederlage, aber mit so einer Leistung kommen demnächst bestimmt Punkte auf unser Konto."

Unterliga Nord A: Pruggern : Breitenau - 0:1 (0:1)

28 Dominik Babic 0:1

