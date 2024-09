SV Union Haus muss sich zu Hause gegen ESV Mürzzuschlag geschlagen geben

Details Montag, 02. September 2024 15:55

In einem intensiven und abwechslungsreichen Spiel der Unterliga Nord A musste sich SV Union Haus/E. dem ESV Sparkasse Mürzzuschlag mit 1:4 geschlagen geben. Nach einem furiosen Start der Gäste konnte das Heimteam nur kurzzeitig für Spannung sorgen.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann mit einer dominanten Phase des ESV Mürzzuschlag, der bereits in der 6. Minute in Führung ging. Dominik Kotzegger war es, der das erste Tor des Spiels markierte und damit früh die Weichen stellte. Nur wenig später zeigte sich erneut die Gefährlichkeit der Gäste, als sie in der 10. Minute den nächsten Torschuss abgaben, jedoch ohne weiteren Erfolg.

SV Union Haus/E. fand jedoch schnell eine Antwort. In der 17. Minute war es Florian Rohregger, der zum 1:1 ausglich und die Hoffnungen der Heimfans neu entfachte. Das Spiel schien wieder offen, doch der ESV Mürzzuschlag ließ sich davon nicht beirren.

Mürzzuschlag dominiert das Geschehen

In der 20. Minute ging ESV Mürzzuschlag erneut in Führung. Shpresim Rudaj war der Torschütze zum 1:2. Die Heimelf konnte nur selten Akzente setzen, während die Gäste weiterhin das Geschehen bestimmten.

Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, bekam ESV Mürzzuschlag einen Elfmeter zugesprochen, den Andre Grafeneder sicher zum 1:3 verwandelte. Damit ging es mit einer klaren Führung für die Gäste in die Pause.

Entscheidung durch Taferner

Nach der Pause versuchte der SV Union Haus/E. noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu finden. David Hutegger hatte in der 57. Minute eine gute Chance nach einer Ecke, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Auch in der 61. Minute konnte Hutegger eine Gelegenheit nicht nutzen, als er den Ball knapp über das Tor lupfte, nachdem der Torhüter der Gäste weit aus seinem Kasten gekommen war.

In der 77. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung zugunsten des ESV Mürzzuschlag. Der eingewechselte Dominik Taferner traf zum 4:1 und besiegelte damit die erste Saisonniederlage des SV Union Haus/E.

Stimme zum Spiel:

Roman Lackner (Sportlicher Leiter Haus): "Mürzzuschlag ist der absolut verdiente Sieger. Die Gäste sind sehr dynamisch in die Partie gestartet, daraus der frühe Führungstreffer. Der Ausgleich kommt dann mehr oder weniger aus dem Nichts. Mürzzuschlag kann dann gleich wieder in Führung gehen, macht vor der Pause dann noch die Vorentscheidung und lässt in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen."

Unterliga Nord A: Haus/E. : Mürzzuschlag - 1:4 (1:3)

77 Dominik Taferner 1:4

45 Andre Grafeneder 1:3

20 Shpresim Rudaj 1:2

17 Florian Rohregger 1:1

6 Shpresim Rudaj 0:1

