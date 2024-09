SV Stanz geht bei Tus Krieglach unter

Details Dienstag, 03. September 2024 16:07

In einem packenden Spiel der Unterliga Nord A sicherte sich Tus Krieglach einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer SV Stanz. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung, besonders in der Offensive, und ließen den Gästen kaum Chancen. Während SV Stanz zu Beginn noch mithalten konnte, setzte sich Tus Krieglach nach und nach immer deutlicher durch.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Bereits in der 4. Minute brachte Nico Jance Tus Krieglach per Freistoß mit 1:0 in Führung. Doch SV Stanz ließ sich nicht lange bitten und erzielte in der 17. Minute den Ausgleich. Musa Kebbeh Sillah traf zum 1:1 und stellte damit den Spielstand wieder auf Anfang.

Tus Krieglach ließ sich durch den Ausgleich jedoch nicht beirren und spielte weiterhin offensiv. In der 37. Minute war es dann Daniel Ellmeier, der mit seinem Treffer die erneute Führung für die Hausherren besorgte. Nur wenige Minuten später, kurz vor dem Halbzeitpfiff, erhöhte Nico Manuel Sterlinger auf 3:1 für Tus Krieglach. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Dominante zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: Tus Krieglach blieb am Drücker. Bereits in der 48. Minute traf erneut Daniel Ellmeier und erhöhte auf 4:1. Der Doppeltorschütze war an diesem Tag nicht zu stoppen und krönte seine starke Leistung mit einem weiteren wichtigen Treffer.

Die Gäste aus Stanz versuchten, ins Spiel zurückzukommen und konnten in der 73. Minute durch Tobias Pichler auf 4:2 verkürzen. Doch Tus Krieglach ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin dominant. In der 79. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, der jedoch nicht verwandelt wurde. Dennoch blieb das Heimteam am Ball und erhöhte schließlich in der 81. Minute durch Thomas Deutschmann auf 5:2.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne größere Überraschungen. Timo Dormann setzte schließlich in der 90. Minute den Schlusspunkt und traf zum 6:2-Endstand. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Gastgeber konnten sich über einen hochverdienten Sieg freuen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Dengg (Obmann Stellvertreter Stanz): "Leider konnte die Mannschaft nicht an die hervorragenden Leistungen der ersten drei Meisterschaftspartien anknüpfen. Wir konnten die Chancenauswertung nicht nutzen und mussten uns in dieser Hinsicht dem TUS Krieglach geschlagen geben. Trotzdem sind wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden."

Unterliga Nord A: Krieglach : SV Stanz - 6:2 (3:1)

91 Timo Dormann 6:2

81 Thomas Deutschmann 5:2

73 Tobias Pichler 4:2

48 Daniel Ellmeier 4:1

46 Nico Manuel Sterlinger 3:1

37 Daniel Ellmeier 2:1

17 Musa Kebbeh Sillah 1:1

4 Nico Jance 1:0

