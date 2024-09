Dramatischer Heimsieg für SV Trieben gegen Stainach-Grimming

Details Sonntag, 01. September 2024 17:23

In einem packenden Spiel der Unterliga Nord A konnte SV Trieben einen hart umkämpften 3:2-Sieg gegen Stainach-Grimming erringen. Nachdem die Gäste früh mit zwei Treffern in Führung gingen, kämpfte sich Trieben zurück und sicherte sich letztlich die drei Punkte.

Blitzstart für Stainach-Grimming

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 10. Minute konnte Stainach-Grimming durch einen Treffer von Georgian Bolovan mit 1:0 in Führung gehen. Bolovan nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Trieben aus und verwandelte souverän. Der frühe Rückstand schockte die Heimmannschaft und nur sechs Minuten später, in der 16. Minute, erhöhte Antonio Blazevic auf 2:0 für Stainach-Grimming.

Trieben sammelte sich und begann, mehr Druck auf die Abwehr der Gäste auszuüben. Diese Bemühungen zahlten sich kurz vor der Halbzeitpause aus. In der 44. Minute gelang Benjamin Zeiselberger der Anschlusstreffer zum 1:2. Zeiselberger bewies seine Torjägerqualitäten und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Der Ausgleich folgte unmittelbar danach. In der 45. Minute war es Adnan Jasarevic, der den Ball im Netz unterbrachte und somit für den Halbzeitstand von 2:2 sorgte. Mit diesem wichtigen Tor kehrte der Glaube an einen möglichen Sieg in die Reihen von Trieben zurück.

Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Beide Teams hatten Chancen, den Führungstreffer zu erzielen, doch die Abwehrreihen standen gut.

Die entscheidende Wendung kam in der 81. Minute, als Jan Kreuzbichler den Ball zum 3:2 für SV Trieben einnetzte. Kreuzbichler nutzte eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Abwehr von Stainach-Grimming aus und brachte sein Team auf die Siegerstraße.

In der 87. Minute musste Stainach-Grimming einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Antonio Blazevic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Natürlich ist es nicht zufriedenstellend, dass wir mit 0:2 zurückgelegen sind. Aber wie die Mannschaft dann Moral gezeigt hat, ist schon besonders. Insofern denke, dass wir uns verdient die drei Punkt geholt haben, schon allein wegen der Moral. Wir nehmen den Sieg natürlich gerne mit."

Unterliga Nord A: Trieben : Stainach-Gr. - 3:2 (2:2)

81 Jan Kreuzbichler 3:2

49 Adnan Jasarevic 2:2

44 Benjamin Zeiselberger 1:2

16 Antonio Blazevic 0:2

10 Georgian Bolovan 0:1

