Von Auslandseinsatz zum Siegtor: Haberl schießt SV Trieben gegen SV Breitenau zu drei Punkten

Details Freitag, 06. September 2024 23:28

Der SV Breitenau empfing am Frietagabend in der Unterliga Nord A den SV Trieben. Die Gästen gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch knapp gerecht. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die Gäste. Der entscheidende Treffer gelang Florian Günter Haberl.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits vor dem Anpfiff herrschte in Breitenau beste Fußballstimmung. Der Tabellenführer SV Trieben musste jedoch auf einige Schlüsselspieler verzichten, was den Gastgebern Hoffnung auf einen möglichen Erfolg gab. Schon früh im Spiel, in der 2. Minute, verbuchte der SV Trieben die erste Ecke, die jedoch keine Gefahr für das Tor der Heimmannschaft darstellte. Der SV Breitenau antwortete in der 10. Minute mit einer eigenen Ecke, doch auch diese blieb ohne zählbaren Erfolg.

In der Anfangsphase ging das Spiel flott von links nach rechts, jedoch ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten. In der 20. Minute kam etwas mehr Schwung in die Partie, aber der letzte Pass fehlte, wie es auch in der 31. Minute bei einem Angriff der Heimelf der Fall war. Die Gäste aus Trieben hatten in der 29. Minute eine gute Gelegenheit, aber den Ball wurde nicht voll getroffen. In der 36. Minute scheiterte man nach einem Fehler in der Abwehr von Breitenau am Torhüter der Heimmannschaft.

Die beste Chance auf das 1:0 für den SV Breitenau bot sich kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute. Trieben verhinderte jedoch mit einer starken Abwehrleistung das Tor. Somit gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Kabine.

Spannende Schlussphase und der entscheidende Treffer

Nach der Pause setzte der SV Trieben die Gastgeber weiterhin unter Druck. In der 54. Minute hatte man erneut eine gute Gelegenheit, doch man traf aus guter Position nur den Torwart. Das Spiel wurde hitziger.

In der 75. Minute hatte erneut eine Chance, als er den Ball über den Kasten gelupft wurde. Der SV Breitenau bemühte sich ebenfalls, eine Chance zu kreieren, aber in der 76. Minute schoss die Heimmannschaft weit über das Tor. Dann, in der 62. Minute, fiel das entscheidende Tor des Spiels: Florian Günter Haberl nutzte seine Gelegenheit und brachte den SV Trieben mit 1:0 in Führung - passend zu seinem Comeback.

Die letzten Minuten der Partie wurden spannend, als die Gastgeber aus Breitenau alles versuchten, um den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz aller Bemühungen blieb der SV Breitenau erfolglos.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Wenn es läuft, dann läuft es, wieder ein absolut verdienter Sieg. Wir mussten 4 Stammspieler vorgeben heute, aber die Jungs haben alles reingehaut, und dafür gebührt ihnen großes Lob. Sehr starke Tormannleistung von Bachner Gert und was mich ganz besonders freut unser Torschütze Haberl Florian. Das erste mal dabei heute, weil er im Auslandseinsatz war von der Schule aus. Die Schlussphase war nochmals sehr spannen, aber meine Jungs haben super verteidigt. Echt sehr schön diese Momentaufnahme. Bin gewaltig stolz auf meine Mannschaft samt Trainer und Vorstand. Nächsten Samstag großes Derby gegen den WSV-Liezen."

Unterliga Nord A: Breitenau : Trieben - 0:1 (0:0)

62 Florian Günter Haberl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.