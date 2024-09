SC Pernegg dominiert SV Pruggern mit einem 4:1 Sieg

Details Samstag, 07. September 2024 23:57

Der SC "1960" Team Styria RB Pernegg feierte einen beeindruckenden 4:1 Sieg gegen SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern in der fünften Runde der Unterliga Nord A. Schon zur Halbzeit führte der SC Pernegg mit 3:0 und legte in der zweiten Hälfte noch einen Treffer nach, bevor Pruggern kurz vor Spielende den Ehrentreffer erzielte. Damit holen sich die Pernegger endlich den ersten Saisonsieg.

Frühe Dominanz durch SC Pernegg

Bereits in der 6. Minute gab es einen ersten gefährlichen Angriff über die rechte Seite von SC Pernegg, bei dem Manuel Messner das Außennetz traf. In der 16. Minute ging SC Pernegg dann verdient mit 1:0 in Führung. Jakob Schneller setzte sich auf der linken Seite durch und flankte präzise, sodass Manuel Messner nur noch einschieben musste.

Nur fünf Minuten später erhöhte SC Pernegg auf 2:0. Kapitän Lechner schickte Jakob Schneller, der drei Gegenspieler überspielte und den Ball souverän im Netz unterbrachte. SV Pruggern versuchte, ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. In der 33. Minute gab es nach einer Ecke einen Schuss aus der Distanz, der allerdings daneben ging. In der 39. Minute zählte ein Tor für SV Pruggern aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Pernegg baut Führung aus und sichert Sieg

In der 40. Minute zog Manuel Messner von SC Pernegg aus 20 Metern ab, aber der Torhüter von Pruggern parierte. Nur zwei Minuten später fiel das 3:0 durch Matthias Prosser, der sich gekonnt in Szene setzte und den Ball im Tor versenkte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, verpasste Jakob Schneller knapp das vierte Tor für Pernegg.

In der zweiten Halbzeit blieb SC Pernegg die dominierende Mannschaft. In der 59. Minute traf Baghieri die Latte. Ein weiteres Abseitstor von SV Pruggern in der 60. Minute wurde ebenfalls nicht anerkannt. Schließlich traf Sebastian Tropper in der 82. Minute zum 4:0 und machte damit den Sieg für SC Pernegg endgültig klar.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Nach dem schlechten Saisonstart zeigten die Jungs eine Runde vor dem großen Derby gegen Breitenau wieder ihre eigentliche Qualität und holen den ersten Sieg dieser Saison. Von Anfang an stehen die Gäste aus Pruggern mit 11 Leuten in der eigenen Hälfte sehr tief. Unser Team macht das Spiel und die Ennstaler lauern auf ihre Chancen im Konter, wodurch sie auch die erste große Chance haben, jedoch kann Tormann Schmied die Nerven bewahren. In der 16. Minute dann zum Glück der Dosenöffner: Schneller tankt sich schön durch und bedient Prosser, der jedoch noch scheitert. Zum Glück steht Messner goldrichtig und macht das 1:0. Danach geht ein Schwung durch die Mannschaft und sie zeigen mit viel Souveränität die Qualität, die in ihr steckt. Zuerst ist es noch Schneller, der nach einer starken Einzelaktion mit dem 2:0 für klare Verhältnisse sorgt. Danach aber zeigen wir unsere mannschaftliche Qualität und sorgen mit einer schön herausgespielten Aktion durch Matthias Prosser für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit sind die Gäste zwar bemüht nochmal dranzukommen, jedoch hat unsere Mannschaft weiterhin mehr vom Spiel und verabsäumt durch eine Hülle von Chancen einen höheren Sieg. Schlussendlich ist es Sebastian Tropper der endlich mit seinem ersten Tor für seinen Heimatverein, für die Entscheidung sorgt. Pruggern macht schlussendlich nach einem Konter noch mit dem 4:1 Ergebniskorrektur. Nun kommt es nach 20 Jahren wieder zu einem Derby gegen den SV Breitenau. Es wird ein Fußballfest, das vielen Spielern ewig in Erinnerung bleiben wird. Darum heißt es wieder die Leistung der vergangenen Spiele abzurufen und Punkte aus der Breitenau mitzunehmen. Jedoch ist eines klar, leider fährt man aufgrund der Tabellensituation nicht als Favorit in die Nachbargemeinde."

Unterliga Nord A: SC Pernegg : Pruggern - 4:1 (3:0)

90 Gernot Brettschuh 4:1

82 Sebastian Tropper 4:0

42 Matthias Prosser 3:0

21 Jakob Schneller 2:0

16 Manuel Messner 1:0

