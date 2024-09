SC St. Barbara mit bärenstarkem Auftritt beim SV Stanz

Details Montag, 09. September 2024 18:54

Im spannenden Duell der Unterliga Nord A setzte sich der SC St. Barbara in einem torreichen Spiel mit 4:2 gegen den SV Emanuels Fotodesign Stanz durch. Bereits in der ersten Hälfte fielen alle sechs Tore, wobei SC St. Barbara das Spiel von Beginn an dominierte und den Sieg letztlich ungefährdet nach Hause brachte.

Frühe Führung für SC St. Barbara

Bereits in der 6. Minute schlug SC St. Barbara das erste Mal zu. Lukas Heribert Hirschler nutzte eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Doch damit nicht genug – nur zwei Minuten später baute Muhammet Asan die Führung auf 2:0 aus. Der SV Stanz schien vom Doppelschlag der Gäste sichtlich beeindruckt. In der 21. Minute war es erneut der SC St. Barbara, der jubeln durfte. Dieses Mal traf Philipp Unger zum 3:0 und brachte sein Team weiter auf die Siegerstraße.

SV Stanz kämpft sich zurück

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich der SV Stanz nicht auf und zeigte Kampfgeist. In der 38. Minute gelang es David Pichler, das erste Tor für die Heimmannschaft zu erzielen und auf 1:3 zu verkürzen. Die Hoffnung keimte auf, dass der SV Stanz vielleicht doch noch etwas Zählbares aus diesem Spiel mitnehmen könnte.

Doch die Freude währte nur kurz, denn bereits eine Minute später stellte Muhammet Asan den alten Abstand wieder her. Mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte er auf 4:1 für den SC St. Barbara und sorgte damit für klare Verhältnisse.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang dem SV Stanz jedoch noch ein weiterer Treffer. Marco Pogner netzte zum 2:4 ein und ließ die Fans der Heimmannschaft noch einmal hoffen. Doch dies sollte das letzte Tor des Spiels sein.

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Stanz alles, um den Rückstand aufzuholen, doch die gut organisierte Abwehr des SC St. Barbara ließ keine weiteren Treffer zu. Die Gäste konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu verteidigen und schalteten einen Gang zurück, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Stimme zum Spiel:

Emanuel Hölbling (Obmann Stanz): "Unsere Gäste konnten das heimische Stadion für sich beanspruchen und haben verdient gewonnen! die Veitscher waren präsenter, aggressiver und haben um jeden Zentimeter gekämpft. Wir waren im Vergleich nicht "bereit" und speziell in der ersten Halbzeit konnte unser Team nicht ins Spiel finden. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann besser präsentiert, alledings war das zu spät und man konnte die vier Gegentreffer nicht mehr einholen. Das war leider diesmal nicht die Mannschaft, die wir zu Beginn der Saison gesehen haben."

Unterliga Nord A: SV Stanz : SC St. Barbara - 2:4 (2:4)

47 Marco Pogner 2:4

39 Muhammet Asan 1:4

38 David Pichler 1:3

21 Philipp Unger 0:3

8 Muhammet Asan 0:2

6 Lukas Heribert Hirschler 0:1

