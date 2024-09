FC Landl feiert klaren Sieg über SV Union Haus/E.

Details Sonntag, 08. September 2024 11:52

Ein spannendes Spiel zwischen dem FC Landl und dem SV Union Haus/E. fand in der 5. Runde der Unterliga Nord A statt. Vor einer hitzigen Kulisse und unter hochsommerlichen Bedingungen zeigten beide Mannschaften ihr Können. Während die erste Halbzeit mit einem Unentschieden endete, konnte der FC Landl in der zweiten Halbzeit dominieren und sich letztlich mit 4:1 durchsetzen. Besonders hervor stach Lukas Lindner, der mit einem Hattrick glänzte und maßgeblich zum Sieg beitrug.

Spannender Beginn

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als bereits in der 16. Minute SV Union Haus/E. durch ein Eigentor von Valentino Danklmaier in Führung ging. Dies setzte den FC Landl unter Druck, der jedoch schnell antwortete. In der 17. Minute nutzte Lukas Lindner eine Gelegenheit und schoss den Ausgleichstreffer für den FC Landl.

In der 23. Minute kam Fuchs nach einer schönen Flanke von links zum Abschluss, doch die Gelegenheit konnte nicht verwandelt werden. Auf der anderen Seite probierte Hollinger es mehrmals, doch seine Abschlüsse verfehlten ihr Ziel knapp. Eine vielversprechende Möglichkeit für den FC Landl ergab sich in der 34. Minute, als Baumann eine präzise Flanke auf Hollinger schlug, dessen Kopfball jedoch direkt in die Hände des gegnerischen Torwarts Kulmhofer ging.

FC Landl übernimmt die Kontrolle

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls mit hohem Tempo. Bereits in der 49. Minute erzielte Lukas Lindner nach einer Vorlage von Arrer den Führungstreffer zum 2:1 für den FC Landl. Dieser Treffer gab dem Heimteam zusätzlichen Auftrieb, während SV Union Haus/E. versuchte, schnell zu antworten. Doch trotz einiger guter Ansätze, darunter ein starker Abschluss von Fuchs in der 67. Minute, blieb der Ausgleich aus.

In der 66. Minute erhöhte Lindner den Vorsprung für den FC Landl auf 3:1 und machte damit sein Dreierpack perfekt. Das Spiel war nun fest in der Hand der Heimmannschaft, die den Ball gekonnt in den eigenen Reihen hielt und weitere Angriffe startete. In der 86. Minute setzte Raphael Schuller den Schlusspunkt, als er nach einem genialen Pass von Lindner den Ball über den gegnerischen Torwart lupfte und zum 4:1 Endstand traf.

Stimme zum Spiel:

Roman Lackner (Sportlicher Leiter Haus im Ennstal): "Wir sind gleich nach Anpfiff durch ein Blitztor in Führung gegangen, Torwart der Landler schießt unserem Stürmer an den Kopf, Ball geht dann direkt ins Tor. Ab dann haben aber die Heimischen das Ruder übernommen, konnten dann gleich den Ausgleich machen, spielerisch in Halbzeit eins war Landl besser. Halbzeit 2 war dann eine klare Sache, durch dumme Fehler haben wir noch 3 Tore erhalten, wir haben wenig gespielt, immer hohe Bälle nach vorne, keine Entlastung. Landl die spielerisch stärkere Mannschaft, ein verdienter Sieg."

Unterliga Nord A: Landl : Haus/E. - 4:1 (1:1)

86 Raphael Schuller 4:1

66 Lukas Lindner 3:1

49 Lukas Lindner 2:1

17 Lukas Fuchs 1:1

16 Lukas Lindner 1:0

