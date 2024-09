ESV Mürzzuschlag feiert Kantersieg beim SV Pruggern

Details Samstag, 14. September 2024 12:06

Im Duell der sechsten Runde der Unterliga Nord A zwischen SV Pruggern und ESV Mürzzuschlag konnten sich die Gäste klar durchsetzen. Trotz eines torlosen Unentschiedens zur Halbzeit, zeigte der ESV Mürzzuschlag in der zweiten Hälfte seine Überlegenheit und gewann das Spiel am Ende deutlich mit 5:0.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit mäßigem Tempo. Die erste Hälfte verlief ohne nennenswerte Höhepunkte, was zu einem 0:0 zur Halbzeit führte. Während die Defensivabteilungen beider Mannschaften gut organisiert waren, mangelte es vor allem dem SV Pruggern an Kreativität im Angriff. Die Gäste aus Mürzzuschlag zeigten bereits in dieser Phase ihre Feldüberlegenheit, konnten diese aber trotz guter Chancen zunächst nicht in Tore ummünzen.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild drastisch. ESV Mürzzuschlag kam mit neuer Energie aus der Kabine und setzte die Heimmannschaft zunehmend unter Druck. In der 57. Minute war es schließlich Philip Aschenbrenner, der den Bann brach und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Nur zwei Minuten später, in der 59. Minute, erhöhte Shpresim Rudaj auf 2:0 für ESV Mürzzuschlag.

Der SV Pruggern hatte nun große Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten. Die Defensive der Hausherren konnte die Angriffe der Gäste kaum noch abwehren. Der ESV Mürzzuschlag setzte seine Dominanz fort und erhöhte in der 73. Minute durch Simon Schutting auf 3:0. Der Widerstand der Heimmannschaft war nun endgültig gebrochen. In der 83. Minute traf Dominik Taferner zum 4:0 und nur drei Minuten später, in der 86. Minute, setzte Karlo Krajinovic den Schlusspunkt zum 5:0.

Stimme zum Spiel:

Walter Rinnhofer (Obmann Mürzzuschlag): "Natürlich sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir leider die Tore nicht gemacht, in der zweiten Halbzeit war aber klar, dass wenn wir das erste Tor erzielen, dass es dann drei Punkte werden. Das hat dann gut gepasst. Auch die Platzverhältnisse waren absolut okay. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit nachhause."

Unterliga Nord A: Pruggern : Mürzzuschlag - 0:5 (0:0)

86 Karlo Krajinovic 0:5

83 Dominik Taferner 0:4

73 Simon Schutting 0:3

59 Shpresim Rudaj 0:2

57 Philip Aschenbrenner 0:1

