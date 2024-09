Kracher zwischen SV Trieben und WSV Liezen endet Remis

Details Sonntag, 15. September 2024 08:08

Im mit Spannung erwarteten Duell der Unterliga Nord A trennten sich der SV Trieben und der WSV Liezen mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz schwieriger Wetterbedingungen sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes Spiel. Die Partie begann hektisch und endete dramatisch, als Trieben in den letzten Minuten den Ausgleich erzielte.

Ein intensiver Beginn

Von Beginn an übernahm der SV Trieben das Kommando. Bereits in der zweiten Minute jubelten die Triebener Fans, allerdings zu früh, denn ein Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Die schwierigen Bedingungen mit nassem und schlammigem Untergrund machten beiden Mannschaften zu schaffen, doch die Gastgeber schienen besser damit umgehen zu können.

In der 16. Minute profitierte Rijad Majdancic von einem Fehler im Spielaufbau der Triebener und erzielte per Kopf das 1:0 für WSV Liezen nach einer Flanke von Vrhovac. In der Folgezeit entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, wobei beide Mannschaften gute Chancen hatten. Trieben war dem Ausgleich nahe, als Hintsteiner im Strafraum zu Fall kam, doch der Elfmeterpfiff blieb aus.

WSV Liezen hatte mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Vrhovac verfehlte das Tor in der 28. Minute knapp, und ein Schuss von Majdancic ging kurz vor der Halbzeitpause über die Latte. Trieben versuchte ebenfalls, Druck aufzubauen, doch die Liezener Abwehr und Torwart Resch zeigten sich stabil. Die Halbzeit endete mit einer knappen Führung für die Gäste.

Dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Beide Mannschaften kämpften um jede Ballbesitzphase, und es gab mehrere brenzlige Situationen auf beiden Seiten. In der 54. Minute wehrte Triebens Torwart Bachner einen Schuss von Vrhovac aus spitzem Winkel ab. Auch die Gäste hatten ihre Chancen, als Sara einen Weitschuss abgab, den Bachner gerade noch über die Latte lenkte.

In den letzten 20 Minuten nahm die Intensität noch weiter zu. Trieben drängte auf den Ausgleich, während Liezen versuchte, die Führung zu verteidigen. In der 76. Minute segelte eine Flanke von Draxler fast ins Tor der Gastgeber, doch Resch konnte klären. Kurz darauf kam Cosic nach einer Flanke frei zum Kopfball, doch Resch parierte erneut.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 87. Minute: Ein Steilpass auf Ivan Cosic sah zunächst zu weit aus, doch Resch verschätzte sich, und Cosic nutzte die Gelegenheit, um den Ball ins leere Tor zu schieben und den Ausgleich zu erzielen. Die Schlussphase war geprägt von hitzigen Szenen, und in der 88. Minute sah Liezens Trainer Maleta die Rote Karte, was die Gemüter weiter erhitzte. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

Stimmen zum Spiel:

Manuel Eingang (Sektionsleiter WSV Liezen): "Ganz klar 2 verlorene Punkte für uns, wenn wir noch eine dritte Halbzeit gespielt hätten, hätte Trieben kein Tor gemacht, wir haben das Gegentor zum Schluss leider durch eine Tormannfehler kassiert, unsere Defensive hatte die Offensive von Trieben komplett abgemeldet. Offensiv haben wir ein paar Sitzer ausgelassen, zur Halbzeit führen wir normal 2:0. der Schiedsrichter hatte leider auch seine Finger im Spiel, klarer Torraub nur mit gelb geahndet, der Tormann von Trieben nimmt mal den Ball einfach klar außerhalb des Strafraums mit der Hand auf, Abseits gepfiffen, was keines war, aber wie gesagt, wir hätten es aufgrund der Chancen einfach früher zu unseren Gunsten entscheiden müssen und dann wäre alles gut, so haben wir 2 Punkte verloren, aber die Mannschaftsleistung war top und spiegelt sich nun auch endlich in den Ergebnissen wider."

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Meine Mannschaft hat eigentlich sehr gut begonnen, aber umso länger das Spiel dauerte, umso schwieriger wurde es für uns. Der WSV hatte mit Sicherheit die besseren Chancen, aber uns wurde ein ganz klarer Elfmeter vorenthalten. Natürlich hat meine Mannschaft nie aufgegeben und ist zum Ausgleich gekommen durch einen schweren Tormann-Fehler. Ist schon besseren passiert. Schiedsrichterleistung war nicht die beste auf beiden Seiten. Abhaken, den einen Punkt mitnehmen und gut vorbereiten auf das nächste Spiel in Pernegg am Freitag."

Unterliga Nord A: Trieben : WSV Liezen - 1:1 (0:1)

87 Ivan Cosic 1:1

16 Rijad Majdancic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.