EKRO Tus Krieglach siegt gegen Stainach-Grimming dank Deutschmann-Tor in Minute 96

Details Sonntag, 15. September 2024 12:04

In einem intensiven Spiel der Unterliga Nord A setzte sich EKRO Tus Krieglach knapp mit 2:1 gegen SV Stainach-Grimming durch. Beide Mannschaften lieferten sich einen erbitterten Kampf, der erst in der Schlussphase entschieden wurde. Thomas Deutschmann avancierte dabei zum Matchwinner für die Gastgeber.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten von beiden Teams. Während die ersten Minuten ereignislos verstrichen, nahm die Begegnung dann aber langsam Fahrt auf. Ab der 19. Minute zeigte sich SV Stainach-Grimming zunächst als das etwas stärkere Team und erarbeitete sich einige Halbchancen.

Die Gäste gingen schließlich in der 37. Minute durch Dominik Bindlechner in Führung. Bindlechner traf per abgefälschtem Schuss zum 1:0 für Stainach-Grimming und setzte EKRO Tus Krieglach damit unter Druck. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, gelang Thomas Schwaiger nach einer starken Einzelaktion der Ausgleich zum 1:1.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, doch es gab nur wenige klare Torchancen. Das Geschehen verlagerte sich mehr und mehr ins Mittelfeld. Erst gegen Ende der Partie nahm die Spannung wieder zu.

In der 90. Minute dann die dramatischen Szenen: Zunächst wurde Dominik Bindlechner von Stainach-Grimming mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Kurz darauf erhielt auch Julian Wimmer von Tus Krieglach die Rote Karte.

Gerade als es so aussah, als würden sich beide Teams mit einem Unentschieden begnügen, schlug Thomas Deutschmann zu. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Spieler das entscheidende Tor zum 2:1 für die Gastgeber. EKRO Tus Krieglach konnte den knappen Vorsprung in den letzten Augenblicken der Nachspielzeit verteidigen und sich so die drei Punkte sichern.

Stimme zum Spiel:

Robert Hofbauer (Trainer Krieglach): "Stainach war von Beginn an bissiger. Großchancen blieben aber auf beiden Seiten aus. Ende der ersten Halbzeit konnten wir das 1:1 erzielen. Wir mussten aber da in der Pause etwas ändern. Wir waren in der zweiten Halbzeit spielerisch besser. Wir haben nie aufgegeben und konnten den 3er mitnehemen. Ich bin stolz, wie es derzeit läuft - die Mannschaft ist extrem jung, ist aber top motiviert."

Unterliga Nord A: Krieglach : Stainach-Gr. - 2:1 (1:1)

96 Thomas Deutschmann 2:1

44 Thomas Schwaiger 1:1

37 Dominik Bindlechner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.