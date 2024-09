SV Trieben entscheidet Krimi gegen SC Pernegg für sich

Details Freitag, 20. September 2024 23:48

In der siebenten Runde der Unterliga Nord A traf der SC Pernegg auf den SV Trieben. Das Spiel hielt, was es versprach: Es war ein spannendes und intensives Duell, das bis zur letzten Minute aufregend blieb. Wobei sich letztlich die Gäste aus Trieben knapp mit 2:1 durchsetzen konnten.

Frühe Führung für den SV Trieben

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits nach sechs Minuten hatten die Gäste aus Trieben ihre erste Großchance, die jedoch vom Tormann des SC Pernegg entschärft werden konnte. In der 17. Minute brachte Ivan Cosic den SV Trieben in Führung. Der Ball wurde präzise auf Cosic gespielt, der sicher zum 0:1 einschob.

Nur eine Minute später sorgten die Gäste aus Trieben erneut für Gefahr, man erzwang einen Eckball, der aber nichts einbrachte. Der SV Trieben blieb am Drücker, und in der 13. Minute hatte Schnecks eine Großchance, die jedoch vom Tormann des SC Pernegg vereitelt wurde. Die Heimmannschaft versuchte, sich zu wehren, konnte jedoch zunächst keine nennenswerten Chancen herausspielen.

Erst in der 31. Minute kam der SC Pernegg zu seiner ersten Halbchance, doch Mario klärte zur Ecke, die nichts einbrachte. Kurz vor der Halbzeit konnte der SC Pernegg dann doch noch ausgleichen. In der 42. Minute traf Pascal Baumgartner zum 1:1, nachdem ein Triebener wegrutschte und Baumgartner trocken einschieben konnte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einer starken Aktion der Gäste. In der 48. Minute erzielte Ivan Cosic sein zweites Tor des Abends. Die Triebener holten sich den Ball im Mittelfeld und dribbelten sich bis in den Strafraum, wo der Ball zu Cosic gespielt wurde, der zum 1:2 vollendete. Der SV Trieben übernahm wieder die Führung und setzte den SC Pernegg unter Druck.

In der Folgezeit spielte fast nur noch der SC Pernegg. In der 63. Minute hatten sie eine gute Chance, doch der Torwart des SV Trieben, konnte den Ball sicher halten. Zwei Minuten später, in der 65. Minute, hatte Pernegg erneut eine große Möglichkeit, doch auch diese blieb ungenutzt. In der 69. Minute vergab der SC Pernegg eine weitere hervorragende Chance.

In der 75. Minute sah Stefan Hintsteiner vom SV Trieben die Rote Karte, nachdem er den Tormann des SC Pernegg am Kopf erwischt hatte. Der Schiedsrichter hatte zunächst Gelb gezeigt, änderte seine Entscheidung jedoch kurz darauf. Diese Aktion sorgte für Aufregung und Diskussionen auf dem Spielfeld. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte der SC Pernegg keinen Treffer mehr erzielen.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Betrachtet man die Spielanteile und die Chancen wäre es wohl ein gerechtes Unentschieden gewesen, jedoch hatten die Gäste aus Trieben die nötige Routine und auch das nötige Selbstvertrauen aus den ersten Spielen, weshalb sie die 3 Punkte nicht unverdient mitnehmen. Und so steht Trieben bei 16 Punkten, wir hingegen erst bei 4. Wir haben zwar gut gegen eine tief stehende Gästemannschaft begonnen, jedoch schleichen sich dann nach und nach immer mehr technische Fehler ein, weshalb die Gäste Mitte der ersten Halbzeit mehr Spielanteile bekommen. Der erste Gegentreffer resultierte aus einem unnötigen Ballverlust der Pernegger, welcher mit einem Kontertor endete. Trieben bleibt auch danach noch die stärkere Mannschaft, jedoch schaffen unsere Jungs noch kurz vor der Pause den Ausgleich. Nach einer schönen Aktion bleibt Pascal Baumgartner cool und erzielt den Anschlusstreffer. Nach der Pause laufen wir wieder gegen eine tiefstehende Mannschaft an und Trieben lauert auf die Konter. Leider spielen unsere Jungs den Gegner genau in die Karten und müssen nach einem Fehler im Spielaufbau, abermals durch einen Konter das 1:2 hinnehmen. Danach sind wir zwar weiter bemüht und haben auch Chancen, jedoch fehlt die letzte Entschlossenheit im Angriffsdrittel. Und so bleibt es beim 1:2 und der nächsten Niederlage."

Unterliga Nord A: SC Pernegg : Trieben - 1:2 (1:1)

48 Ivan Cosic 1:2

42 Pascal Baumgartner 1:1

17 Ivan Cosic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.