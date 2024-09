FC Gaishorn dreht das Spiel gegen SV Union Haus/E.

Details Montag, 23. September 2024 15:20

In einem spannenden Spiel in der 7. Runde der Unterliga Nord A konnte sich der FC Gaishorn mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Union Haus/E. durchsetzen. Nachdem die Gäste zur Halbzeit noch mit 1:0 in Führung lagen, zeigte Gaishorn in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Matchwinner war Raphael Wöhrer, der zwei Tore für die Gastgeber erzielte.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der 11. Minute erhielt SV Union Haus/E. ihren ersten Eckball, der jedoch nichts einbrachte. Gaishorn hatte seinerseits in der 22. Minute eine Ecke, die ebenfalls nicht erfolgreich war. Die Anfangsphase war geprägt von ausgeglichenen Spielanteilen und harten Zweikämpfen.

In der 40. Minute gelang es den Gästen schließlich, in Führung zu gehen. Fabio Danklmaier nutzte eine Chance im Strafraum und brachte den Ball im Netz unter, sodass SV Union Haus/E. mit 1:0 in Führung ging. Dieser Spielstand hielt bis zur Halbzeitpause, obwohl Gaishorn kurz vor der Pause noch eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum überstehen musste.

Wendepunkt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wiederum mit einer Druckphase der Gäste, aber Gaishorn blieb konzentriert und verteidigte gut. In der 57. Minute bekam Gaishorn eine Ecke, die zunächst abgewehrt wurde. Doch nur eine Minute später, in der 58. Minute, gelang Raphael Wöhrer der Ausgleich zum 1:1. Nach einem Gestocher im Strafraum schoss er den Ball unter die Latte.

SV Union Haus/E. musste kurz darauf einen Rückschlag hinnehmen, als Daniel Koch in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte sah und sein Team somit in Unterzahl geriet. Dies nutzte Gaishorn sofort aus. Nur vier Minuten später, in der 71. Minute, brachte Dorian Zehentmayr die Hausherren mit 2:1 in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Eberhart vollendete Zehentmayr eiskalt.

Der FC Gaishorn zeigte sich nun deutlich überlegen und nutzte die numerische Überlegenheit aus. In der 88. Minute machte Raphael Wöhrer seinen Doppelpack perfekt und erzielte das 3:1 nach einer flachen Hereingabe von Karner. Der Treffer wurde von einer glanzvollen Parade von Schaffer eingeleitet, die den Angriff der Gäste vereitelte.Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch einmal alles, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Gaishorn verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Chancen zu. So endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den FC Gaishorn.

Stimme zum Spiel:

Roman Lackner (Sportlicher Leiter Haus): "Die erste Halbzeit war sehr kämpferisch, viele Fouls, fast keine Torchancen, eine Einzelaktion von Fabio Danklmayer mit einem Solo über die linke Seite und einem schönem Abschluss hat den Unterschied gemacht. In der zweiten Halbzeit, bis zur 55. Minute, hatten wir das Spiel im Griff, danach fiel nach einem Gestocher mit 4-5 missglückten Klärungsversuchen der Ausgleich. Danach war die Rote Karte für Koch Daniel, absolut verdiente Karte, danach waren wir völlig von der Rolle, zwei weitere Tore der Gegner haben das Spiel entschieden! Aufgrund der überlegenen zweiten Halbzeit ist Gaishorn der verdiente Sieger!"

Unterliga Nord A: Gaishorn : Haus/E. - 3:1 (0:1)

88 Raphael Wöhrer 3:1

71 Dorian Zehentmayr 2:1

62 Raphael Wöhrer 1:1

40 Fabio Danklmaier 0:1

