SV Pruggern besiegt SV Stanz mit 3:1 in umkämpftem Spiel

In einem packenden Aufeinandertreffen der Unterliga Nord A setzte sich der SV Pruggern mit 3:1 gegen den SV Stanz durch. Bereits zur Halbzeit führte die Heimelf mit 2:0 und legte damit den Grundstein für den späteren Sieg. Trotz einer engagierten Aufholjagd der Gäste in der zweiten Halbzeit konnte der SV Stanz das Spiel nicht mehr drehen.

Doppelschlag für SV Pruggern in Durchgang eins

Mit dem Anpfiff begann das Spiel zwischen dem SV Pruggern und dem SV Stanz. Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihre Ambitionen. Der SV Stanz hatte den ersten gefährlichen Angriff, doch der Torwart von Pruggern, Hackl, konnte im Eins-gegen-Eins klären. Auch in der 10. Minute war Hackl zur Stelle, als die Gäste erneut gefährlich wurden. Der SV Stanz zeigte sich besser im Spiel, aber es war der SV Pruggern, der in der 21. Minute durch eine Kopfballchance erstmals gefährlich wurde.

In der 27. Minute musste Hackl erneut eingreifen, als ein Distanzschuss der Gäste gefährlich wurde. Doch nur wenige Minuten später, in der 31. Minute, gelang dem SV Pruggern die Führung. Sadet Mehic erzielte das 1:0 mit einem Traumtor. Noch bevor die Gäste reagieren konnten, legte Mehic in der 36. Minute nach und erzielte das 2:0. Die Heimelf zeigte sich bis zu diesem Zeitpunkt äußerst effektiv.

Die restliche erste Halbzeit verlief ereignisarm, mit nur wenigen nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Die Mannschaften gingen mit dem 2:0 für den SV Pruggern in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Heim-Team mit später Entscheidung

Nach der Pause kam der SV Stanz mit mehr Elan aus der Kabine. Bereits in der 49. Minute hatten sie eine gefährliche Torchance, doch der Ball ging über das Tor. Die Gäste erhöhten den Druck, und Hackl im Tor des SV Pruggern musste mehrfach eingreifen, um den Vorsprung seiner Mannschaft zu verteidigen. In der 56. Minute nahm das Spiel richtig Fahrt auf und entwickelte sich zu einer rassigen Partie.

Der SV Stanz blieb am Drücker und hatte in der 63. Minute Pech, als ein Stangenschuss ein Tor verhinderte. Trotz der Drangphase der Gäste blieb der SV Pruggern gefährlich und hatte in der 74. Minute eine weitere Topchance.

In der 77. Minute belohnte sich der SV Stanz schließlich für seine Bemühungen. Musa Kebbeh Sillah erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1, indem er den Ball trocken flach ins rechte Eck schoss. Das Spiel schien wieder offen, doch die Hoffnungen der Gäste wurden nur zwei Minuten später gedämpft, als David Pichler nach dem Unterbinden eines Konters die Gelb-Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde.

Trotz Unterzahl gab der SV Stanz nicht auf und hatte in der 89. Minute eine weitere Chance, doch der Torwart von Pruggern war erneut zur Stelle. Kurz vor dem Schlusspfiff in der 90. Minute machte Ahmedin Hujdur mit einem sehenswerten Treffer aus gut 35 Metern alles klar und erzielte das 3:1 für den SV Pruggern. Die Gäste konnten darauf nicht mehr antworten, und das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem verdienten Sieg für die Heimelf.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ZaubermauS mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.