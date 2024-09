SV Union Haus/E. bezwingt Stainach-Grimming dank Danklmaier-Doppelpack

Details Samstag, 28. September 2024 23:16

In einer packenden Begegnung der Unterliga Nord A setzte sich der SV Union Haus/E. knapp gegen den SV Stainach-Grimming durch. Das Spiel, das am Freitagabend ausgetragen wurde, endete mit einem 2:1-Sieg für die Hausherren. Der entscheidende Spieler des Abends war Fabio Danklmaier, der zwei Tore erzielte. Trotz eines späten Treffers der Gäste konnte Stainach-Grimming den Rückstand nicht mehr wettmachen.

SV Union Haus/E. geht in Führung

Das Match begann mit hoher Intensität, und beide Teams suchten frühzeitig ihre Chancen. Der SV Union Haus/E. nutzte das Heimspiel zu seinem Vorteil und zeigte sich von Beginn an dominant. In der 45. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihren Einsatz: Fabio Danklmaier netzte nach einem Stanglpass ein und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der Treffer kurz vor der Halbzeitpause sorgte für einen psychologischen Vorteil für die Gastgeber.

Danklmaier erhöht, Bolovan trifft spät

Nach dem Wiederanpfiff setzte der SV Union Haus/E. seinen Druck fort. In der 55. Minute war es erneut Fabio Danklmaier, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und das 2:0 für seine Mannschaft erzielte. Mit diesem Doppelpack war Danklmaier der Mann des Abends und brachte sein Team in eine komfortable Ausgangsposition.

Der SV Stainach-Grimming gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter, um ins Spiel zurückzufinden. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit erhöhten die Gäste den Druck und wurden schließlich belohnt. Georgian Bolovan erzielte in der 90. Minute das 2:1 und machte das Spiel noch einmal spannend. Trotz der drei Minuten Nachspielzeit konnte Stainach-Grimming jedoch den Ausgleichstreffer nicht mehr erzielen, und das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SV Union Haus/E.

Stimme zum Spiel:

Roman Lackner (Sportlicher Leiter Haus): "Wir sind druckvoll in die Partie gestartet, haben gleich in den ersten 10 Minuten 2 gute Chancen, danach macht Stainach das Spiel, kommen auch zu vielen 100%igen Chancen, bleiben aber ohne zählbaren Erfolg, Stange oder Tormann retten. Kurz vor der Pause dann das Tor für uns. In der zweiten Halbzeit geben wir den Ton an, viele Chancen, fast im Minutentakt, abermals Danklmayer trifft zum 2:0, danach weitere Chancen für Haus, werden aber oft kläglich vergeben. Aus dem Nichts dann der Anschlusstreffer kurz vor Spielende, Eigentor von Marx Tobi. Danach werfen die Stainacher alles nach Vorne, Spiel wird hektisch, Ausgleich gelingt aber nicht mehr. Es war ein ausgeglichenes Spiel, bei dem wir das bessere Ende für uns hatten."

Unterliga Nord A: Haus/E. : Stainach-Gr. - 2:1 (1:0)

92 Georgian Bolovan 2:1

55 Fabio Danklmaier 2:0

45 Fabio Danklmaier 1:0

