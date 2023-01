Krakaudorf-Trainer Jesner: „Uns hat die nötige Cleverness gefehlt“

Details Sonntag, 29. Januar 2023 15:41

Der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf war zu Beginn der 2000-er-Jahre fester Bestandteil in der Gebietsliga Mur gewesen. Nach knapp einem Jahrzehnt muss man sich aber im Sommer 2012 in die unterste Spielklasse verabschieden. Nach 4 Jahren in der 1. Klasse Mur/Mürz A gelingt dann aber im Juni 2016 der Turnaround bzw. löst man das Rückfahrticket für die GLMU. Dort kann man dann permanent starke Darbietungen abzurufen. In der Saison 21/22 gelingt dann der ganz große Coup bzw. der Wiederaufstieg in die Unterliga Nord B. Dort weht dann aber ein sehr rauer Wind entgegen. So geht es nach der Hinrunde um das blanke Überleben in der Liga. Trainer Alexander Jesner steht Ligaportal.at mit einem Interview bzw. einem Wordrap zur Verfügung:

Beim USV Krakaudorf geht es in der Rückrunde darum, den Erhalt in der Klasse sicherzustellen.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der schwachen Hinrunde?

Trainer Alex Jesner: "Trotz der dürftigen Herbstdarbietung ist die Stimmung in der Mannschaft soweit in Ordnung. Aber die Meistersaison hat eininges an Substanz gekostet. Hinzu kommt, dass sich zwei Topstürmer verletzt haben. So mussten wir den Kader gegen Ende des Herbstes mit jungen Spielern aus der KM II auffüllen. Was dann für die Burschen keine einfache Sache dargestellt hat. Insgesamt betrachtet hat es uns einfach an der nötigen Cleverness gefehlt. Jedenfalls wissen wir wo der Hebel zum ansetzen ist, um dem Abstieg noch ein Schnippchen zu schlagen."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Wir stehen bereits voll im Saft. 5 Testspiele, allesamt am Kunstrasen in St. Lambrecht, stehen am Programm. Dabei wird der Schwerpunkt auf Fitness/Taktik gelegt."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Aller Voraussicht nach bleibt alles so wie es ist. Einzig aus der KM II (1. Klasse) werden 2/3 Spieler hochgezogen."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Der Kader ist soweit wieder komplett, demnach rechne ich auch damit, dass wir die Klasse halten können. Dabei geht es darum in der Defensive stabiler zu stehen bzw. muss das taktische Grundkonzept passen. Hinzu kommt das wir um einiges effzienter auftreten müssen. Was die Auswärtsbilanz anbelangt ist sehr viel Luft nach oben gegeben."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Die jetzigen Top-4 werden sich den Meistertitel untereinander ausmachen. Wir werden dabei versuchen als Zünglein an der Waage aufzutreten."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht mit dem Auftreten haben mich vor allem die Kraubather. Enttäuscht war ich von Unzmarkt, die weit hinter den Erwartungen geblieben sind."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Es geht darum den letzten drei Plätzen aus dem Weg zu gehen. Was dann gleichbedeutend wäre mit dem Klassenverbleib. Wenn wir alle an einem Strang ziehen ist das durchaus eine realistische Vorgabe."

Wordrap mit Trainer Alexander Jesner

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: meine Kinder

Meine Lieblingsmusik: bunt gemischt

Bevorzugtes Urlaubsland: Österreich

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Bei Fokus unterwegs

Wo ich am besten entspanne: bei der Familie

Der österr. Fußball braucht: bessere Jugendarbeit

Ronaldo oder Messi: Kane

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: CL-Finale Liverpool - Milan (2005)

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Familie, Buch, Getränke

Fotocredit: USV Krakaudorf

by: Roo