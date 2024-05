Niklasdorf empfängt Proleb zum Derby-Kracher

Details Samstag, 11. Mai 2024 08:23

Am heutigen Samstag um 18 Uhr ist es so weit. Dann kommt es in der Unterliga Nord B zum Derby zwischen Niklasdorf und Proleb. Wobei Derby eine Untertreibung ist.



Tatsächlich liegen die beiden Plätze nur einen Katzensprung voneinander entfernt. Das macht das Derby mehr als brisant. Trotz der großen Rivalität wird das Spiel aber jedes Mal zum Volksfest, so auch dieses Mal.

Schon ab 13:45 Uhr geht es am Sportplatz Niklasdorf los - mit einem Nachwuchsspiel zwischen der SG Niklasdorf/Proleb und Leoben. Darauf folgt ein Altherrenmatch. Umrahmt wird das Spektakel von Musiker Gerry Schweiger. Um 18 Uhr ist es dann so weit - dann kommt es zum Aufeinandertreffen der Kampfmannschaften. Mit dem Abpfiff ist das Duell aber noch nicht vorbei. In der dritten Halbzeit wird bis in die Nacht gefeiert.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.