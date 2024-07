FC St. Margarethen/Kn. mit Fokus Weiterentwicklung

Details Dienstag, 23. Juli 2024 08:05

St. Margarethen bei Knittelfeld beendete die Saison in der Unterliga Nord B auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein, auch wenn man letztlich ein paar Plätze einbüßen musste. Man konnte 42 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Michael Lippe, dem sportlichen Leiter der Margarethener - wir wollten von ihr wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Michael Lippe: "Der Vizemeistertitel von der vorherigen Saison konnte heuer leider nicht bestätigt werden. Trotzdem war die abgelaufene Saison auch aufgrund diverser Verletzungen durchaus in Ordnung."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Lippe: "Höhepunkt war mit Abstand das Cup-Halbfinale gegen den Regionalligisten DSC vor einer großartigen Kulisse. Eine Wahnsinnsleitung unserer Mannschaft. Aber auch die zwei Derbysiege gegen unseren Nachbarn aus St. Lorenzen müssen hervorgehoben werden."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Michael Lippe: "Die Vorbereitung läuft seit dem 1. Juli und ist wie jedes Jahr sehr kurz und wegen der Urlaube etwas mühsam. Aber das gehört in der Sommervorbereitung natürlich dazu."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Michael Lippe: "Der Nachwuchsbereich wird bei uns natürlich sehr groß geschrieben. Unser Ziel ist es, kontinuierlich einheimische Nachwuchsspieler in die Kampfmannschaft zu bringen. In den letzten beiden Jahren haben sich schon einige Jungs aus der damaligen U17 in die erste Elf gespielt und auch heuer werden wieder einige aus der U16 zum Stamm dazugehören."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Michael Lippe: "Einziger Neuzugang ist Thomas Maier vom SV St. Lorenzen. Leider haben mit Mario Freitag und Lukas Weber zwei Spieler ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Hubert Bichler versucht sein Glück beim FC Zeltweg, Matthias Hörbinger zieht es nach Seckau."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Michael Lippe: "Unser Ziel ist natürlich die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler und generell der ganzen Mannschaft. Was die Platzierung betrifft, wird es aufgrund der Abgänge eine interessante Aufgabe. Trotzdem sind wir nach wie vor sehr gut aufgestellt und ein Platz unter den ersten 5 wäre durchaus realistisch und ein sehr guter Erfolg."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.