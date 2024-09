FSC Pöls und FC St. Margarethen/Kn. trennen sich in spannendem Duell mit 2:2

Details Montag, 30. September 2024 16:48

In einem packenden Spiel der Unterliga Nord B trennten sich der FSC Pöls und der FC St. Margarethen/Kn. mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Bereits in der sechsten Minute gingen die Gastgeber in Führung, doch die Gäste bewiesen Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Am Ende konnte keine Mannschaft den entscheidenden Treffer setzen, sodass beide Teams einen Punkt aus der Begegnung mitnehmen.

Blitzstart für FSC Pöls

Der FSC Pöls erwischte einen Traumstart und ging bereits in der sechsten Minute in Führung. Tahir Omeragic, der sich später noch in einer anderen Rolle hervortun sollte, verwandelte den Ball nach einem Elfmeter sicher zum 1:0 für die Hausherren. Die frühe Führung verlieh dem Team von FSC Pöls sichtlich Auftrieb, und sie bestimmten in der Folgezeit das Spielgeschehen.

Die Mannschaft von FSC Pöls dominierte weiterhin das Spiel, während die Gäste aus St. Margarethen/Kn. sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Trotz einiger Bemühungen konnte der FC St. Margarethen/Kn. in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen kreieren, und so ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Aufholjagd des FC St. Margarethen/Kn.

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte erneut Freude für die Fans des FSC Pöls. In der 48. Minute erhöhte Astrit Basha auf 2:0 und stellte damit die Weichen scheinbar auf Sieg für die Hausherren. Doch die Gäste aus St. Margarethen/Kn. zeigten sich unbeeindruckt und starteten eine furiose Aufholjagd.

In der 59. Minute erzielte Florian Wechselberger den Anschlusstreffer zum 2:1. Der Treffer gab dem FC St. Margarethen/Kn. neuen Mut, und sie drängten auf den Ausgleich. Die Bemühungen wurden schließlich in der 67. Minute belohnt, als Johannes Hopf einen Elfmeter sicher verwandelte und damit den Ausgleich zum 2:2 markierte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen gelben Karten. In der 90. Minute sah Tahir Omeragic von FSC Pöls die Rote Karte, was die Gastgeber in der Schlussphase zusätzlich schwächte. Trotz einer vierminütigen Nachspielzeit konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer setzen.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter Margarethen): "Das Spiel begann praktisch mit 1:0 für Pöls durch einen Handelfmeter. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause wieder das selbe Bild. Keine 3 Minuten gespielt und Pöls führte mit 2:0. Unsere Mannschaft ließ sich aber nicht hängen und wir kamen zum verdienten Ausgleich. Chancen auf den Sieg hatten danach noch beide Mannschaften. Ich denke, dass es am Ende ein gerechtes Unentschieden war."

Unterliga Nord B: Pöls : St. Margarethen - 2:2 (1:0)

67 Johannes Hopf 2:2

59 Florian Wechselberger 2:1

48 Astrit Basha 2:0

6 Tahir Omeragic 1:0

