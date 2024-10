SV Oberwölz triumphiert im Derby über SVU Murau mit 2:0

Details Montag, 30. September 2024 21:11

In der achten Runde der Unterliga Nord B empfing der SV Oberwölz den SVU Murau zu einem mit Spannung erwarteten Derby. Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen startete das Spiel um 16:00 Uhr. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine starke Leistung und konnte sich letztlich mit einem überzeugenden 2:0-Sieg durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit fielen beide Tore, was den Grundstein für den verdienten Erfolg des SV Oberwölz legte.

Starker Beginn des SV Oberwölz

Schon in den ersten Minuten der Partie wurde es für die Gäste aus Murau brenzlig. In der 6. Minute brannte Markus Kainer den Ball per Kopf an den Pfosten. Der frühe Druck des SV Oberwölz machte sich bezahlt, als in der 11. Minute ein Elfmeter für die Heimmannschaft gegeben wurde. Manfred Merl trat an, doch der Schuss ging an die Latte.

Doch das Pech währte nicht lange. In der 24. Minute sorgte Manfred Merl für das 1:0. Der Gästetorwart kam zu spät heraus, und Merl war zuerst am Ball, um diesen ins Netz zu befördern. Kurz darauf, in der 30. Minute, erhöhte Markus Kainer per Kopf auf 2:0. Dieses Tor markierte eine entscheidende Phase des Spiels, da Murau bis dahin wenig bis gar nichts entgegenzusetzen hatte.

Auch nach dem zweiten Treffer blieb der SV Oberwölz am Drücker. In der 36. Minute rettete man in letzter Sekunde, bevor Murau eine gute Möglichkeit hatte. Ein stark getretener Freistoß wurde vom Gästetorwart in der 41. Minute pariert, und so ging es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.

Chancen für Murau bleiben ungenutzt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit Druck vom SV Oberwölz. In der 55. Minute trafen sie erneut die Latte. Trotz einiger Bemühungen fand Murau nicht ins Spiel und konnte keine gefährlichen Chancen kreieren. In der 66. Minute zeigte Thonet eine starke Defensivaktion, indem er einen gegnerischen Angriff mit einem Tackling unterband.

In der 74. Minute plätscherte das Spiel vor sich hin, ohne dass Murau gefährlich werden konnte. Kurz darauf, in der 78. Minute, parierte der Torhüter des SV Oberwölz eine weitere Chance der Gäste. Nur zwei Minuten später hatte Flo per Kopf die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen, doch der Torwart von Murau verhinderte dies erneut.

In den letzten Minuten des Spiels passierte nichts Entscheidendes mehr. Der Schlusspfiff ertönte in der 91. Minute, und der SV Oberwölz konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Dominic Stock (Trainer Marau): "Das war ein verdienter Sieg von Oberwölz. Oberwölz war kämpferisch besser haben uns die Schneid abgekauft! Oberwölz hatte mehr Chancen, deswegen verdienter Sieg! Man kann nur zum Derbysieg gratulieren!"

Unterliga Nord B: Oberwölz : SVU Murau - 2:0 (2:0)

30 Markus Kainer 2:0

24 Manfred Merl 1:0

Details

