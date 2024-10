DSV Leoben II knackt Tabellenführer SV St. Lorenzen/Kn.

Details Montag, 30. September 2024 21:23

In einem interessanten Spiel der Unterliga Nord B setzte sich der DSV Leoben II mit 3:1 gegen den SV St. Lorenzen/Kn. durch. Die Gäste zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und gingen früh in Führung. Obwohl der SV St. Lorenzen/Kn. einige gute Chancen hatte, fehlte ihnen die Effizienz im Abschluss. Der DSV Leoben II nutzte seine Gelegenheiten konsequent und sicherte sich so den verdienten Sieg.

Frühe Führung für DSV Leoben II

Bereits in der ersten Spielminute sorgte Noah Leitold für einen Blitzstart des DSV Leoben II. In einer abseitsverdächtigen Situation erzielte er aus 16 Metern das 0:1 ins kurze Eck. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm, und die frühe Führung war perfekt. Der SV St. Lorenzen/Kn. versuchte schnell zu antworten, und nur zwei Minuten später hatte Faschingbauer die Chance zum Ausgleich. Sein Volleyschuss aus 30 Metern wurde jedoch stark vom Torhüter des DSV pariert.

In den ersten 15 Minuten zeigte sich der DSV Leoben II stabil und aggressiv, was ihnen ein leichtes Übergewicht verschaffte. Die Gastgeber hatten in der 24. Minute eine weitere gute Möglichkeit, als ein Wechselpass von Hinteregger auf Blauensteiner und dessen Weiterleitung auf den einlaufenden Eichberger nur knapp vom gegnerischen Keeper entschärft werden konnte.

In der 36. Minute baute der DSV Leoben II seine Führung weiter aus. Ilijan Stojcevic zirkelte einen Freistoß aus gut 18 Metern über die Mauer zum 0:2 ins Tor. Der SV St. Lorenzen/Kn. zeigte zwar Engagement, konnte jedoch bis zur Halbzeit keinen Treffer erzielen. So ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.

SV St. Lorenzen/Kn. bemüht, aber erfolglos

Nach der Pause versuchte der SV St. Lorenzen/Kn. den Druck zu erhöhen, aber die erste gute Möglichkeit in der zweiten Hälfte gehörte erneut den Gästen. Torhüter Seidl konnte sich jedoch auszeichnen und verhinderte einen weiteren Treffer. In der 56. Minute war die mangelnde Leistung des SV St. Lorenzen/Kn. deutlich zu spüren, und der DSV Leoben II führte weiterhin verdient.

Die Gastgeber hatten in der 58. Minute eine weitere Chance, als Eichberger nach guter Vorarbeit von Faschingbauer zum Schuss kam, der jedoch im letzten Moment von Perthel geklärt wurde. Auch in der 71. Minute konnten die Chancen des SV St. Lorenzen/Kn. nicht genutzt werden.

In der 74. Minute schoss Noah Leitold den DSV Leoben II mit seinem zweiten Tor des Tages zum 0:3. Dieser Treffer schien die Vorentscheidung zu sein. Dennoch gab der SV St. Lorenzen/Kn. nicht auf und zeigte weiter Kampfgeist. In der 81. Minute köpfte Blauensteiner nach einer guten Flanke von Eichberger an die Stange, und nur zwei Minuten später erzielte Patrick Eichberger per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:3.

In der 90. Minute hatte Leitold eine 100%ige Chance zum 2:3, was das Spiel in den letzten Minuten nochmals spannend gemacht hätte. Der Schiedsrichter hatte 7 Minuten Nachspielzeit angezeigt, aber die Zeit reichte nicht mehr aus, um das Blatt zu wenden. Schließlich endete das Spiel mit einem verdienten 1:3-Sieg für den DSV Leoben II.

Stimme zum Spiel:

Rene Lerch (Trainer Leoben): "Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr guten und hochmotivierten Gegner auf einem kleinen Platz. Lorenzen hat ein sehr gutes Team und ist nicht umsonst Tabellenerster. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es trotzdem ein verdienter Sieg, da wir 3 Tore geschossen haben und über weite Strecken des Spiels das bessere Team waren. Großes Lob an meine Mannschaft."

Unterliga Nord B: St. Lorenzen : Leoben II - 1:3 (0:2)

83 Patrick Eichberger 1:3

74 Noah Leitold 0:3

36 Ilijan Stojcevic 0:2

1 Noah Leitold 0:1

