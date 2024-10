Last-Minute-Sieg für DSV Leoben II bei TSV Neumarkt

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:28

In einem packenden Spiel in der Unterliga Nord B konnte DSV Leoben II einen 1:0-Sieg gegen TSV Neumarkt verbuchen. Die entscheidende Szene ereignete sich erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit, als Dario Koraus für die Heimmannschaft traf und damit die drei Punkte sicherte. Bis zu diesem Zeitpunkt sah es nach einer Punkteteilung aus, obwohl beide Mannschaften im Verlauf des Spiels durchaus ihre Chancen hatten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Chancen auf beiden Seiten

Zu Beginn des Spiels zeigte sich DSV Leoben II sofort offensiv und konnte in der ersten Minute bereits die erste Ecke herausholen, die jedoch nichts einbrachte. In den folgenden Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Neumarkt kamen in der 10. Minute durch Benji zu ihrem ersten Torschuss, der jedoch über den Kasten ging. Nur wenige Minuten später erarbeitete sich Neumarkt eine weitere Gelegenheit durch einen Freistoß, der aber ebenfalls ungenutzt blieb.

In der 26. Minute hatte Neumarkt eine Riesenchance, doch der Torhüter der Leobener vereitelte die Möglichkeit mit einer Glanztat. Auch die Gastgeber hatten eine gute Gelegenheit, jedoch verfehlte der Schuss das Ziel. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams ging es mit einem 0:0 in die Pause. Neumarkt zeigte sich bis dahin leicht überlegen, ohne dies jedoch in Tore ummünzen zu können.

Späte Entscheidung durch Dario Koraus

Die zweite Halbzeit setzte den intensiven Schlagabtausch fort. Neumarkt hatte in der 49. Minute Pech, als ein Tor aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Auch in der 83. Minute hatte Neumarkt erneut Pech, als ein weiteres Tor wegen Abseits aberkannt wurde. Die Gastgeber hatten ebenfalls Chancen, kamen jedoch lange Zeit nicht an der gut organisierten Abwehr der Gäste vorbei.

Die entscheidende Szene ereignete sich schließlich in der 90. Minute, als Dario Koraus DSV Leoben II mit einem spektakulären Hechtkopfball in Führung brachte. Der Treffer fiel zu einem Zeitpunkt, als alle mit einem Unentschieden rechneten. TSV Neumarkt, das bis dahin stark gekämpft hatte, stand am Ende mit leeren Händen da.

Stimmen zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Ein wirkliches Topspiel, wo Kleinigkeiten entscheiden. Das bessere Ende war auf Leobens-Seite. Pauschallob an meine Mannschaft! Wir haben ein perfektes Auswärtsspiel gezeigt."

Rene Lerch (Trainer Leoben II): "Wir haben heute mit etlichen U18 Spielern gespielt und mit etwas Glück in der 94. Minute noch 1:0 gewonnen Wir hatten 2 große Chancen, aber auch der Gegner hatte große Chancen und war uns körperlich überlegen. Wir haben trotzdem eine sehr gute spielerische und kämpferische Leistung gezeigt, aber ein glücklicher Sieg."

Unterliga Nord B: Leoben II : Neumarkt - 1:0 (0:0)

94 Dario Koraus 1:0

