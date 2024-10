SV St. Lorenzen/Kn. gewinnt nach 0:2-Rückstand gegen SVU Murau

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:35

Ein mitreißendes Duell in der Unterliga Nord B fand zwischen dem SVU Murau und dem SV St. Lorenzen/Kn. statt. Die Gastgeber schienen in der ersten Halbzeit die Oberhand zu haben und gingen mit einer soliden Führung von 2:0 in die Pause. Doch in einem dramatischen Comeback zeigte SV St. Lorenzen/Kn. in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Aufholjagd, die schließlich mit einem 4:2-Sieg endete.

Murau dominiert die erste Hälfte

Zu Beginn des Spiels waren es die Hausherren, die den Ton angaben. Schon in der 20. Minute konnte Markus Hebenstreit den SVU Murau mit einem Treffer in Führung bringen. Der gut gespielte Konter und seine Entschlossenheit im Abschluss führten zur 1:0-Führung für die Gastgeber. In den folgenden Minuten drängte Murau weiter nach vorne und setzte die Gäste unter Druck. Ein gefährlicher Lattenknaller von St. Lorenzen in der 44. Minute hielt die Spannung hoch, aber es war erneut Murau, das zuschlug.

Mit einem präzisen Pass von Hebenstreit gelang es Maximilian Dietmar Wurzer, in der 44. Minute die Führung auf 2:0 auszubauen. Die Gäste aus St. Lorenzen versuchten noch vor der Pause zu reagieren, doch die Versuche von Alexander Hollmann blieben erfolglos. So ging es mit einer scheinbar komfortablen Führung für den SVU Murau in die Halbzeitpause.

St. Lorenzen/Kn. mit einer bemerkenswerten Aufholjagd

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Alexander Hollmann brachte den SV St. Lorenzen/Kn. in der 47. Minute nach einem Corner mit einem Tor zurück ins Spiel. Dies war der Auftakt zu einer furiosen Aufholjagd. In der 70. Minute konnte Moritz Früstük nach einem Eckball den Ausgleich erzielen und die Partie war wieder offen.

Die Ereignisse überschlugen sich in der Folge, als Lukas Hinteregger in der 79. Minute, nach einem Fehler des Torwarts in Folge eines Corners, den Führungstreffer zum 3:2 für die Gäste erzielte. SV St. Lorenzen/Kn. hatte damit das Spiel vollständig gedreht und zeigte sich nun überlegen. Das letzte Tor des Abends gelang Fabian Stocksreiter in der 86. Minute, wiederum nach einem Eckball, womit er den Endstand von 4:2 für die Gäste besiegelte.

Stimme zum Spiel:

Dominic Stock (Trainer Murau): "Leider haben wir eine 2:0-Halbzeitführung aus der Hand gegeben! Es gab mehr Spielanteile für St.Lorenzen, wir waren abergefährlich bei Konter. Leider haben wir vier Eckball-Tore bekommen! Meine Mannschaft hat brav gekämpft, aber leider hat es am Schluss nicht gereicht!"

Unterliga Nord B: SVU Murau : St. Lorenzen - 2:4 (2:0)

86 Fabian Stocksreiter 2:4

79 Lukas Hinteregger 2:3

70 Moritz Früstük 2:2

47 Alexander Hollmann 2:1

44 Maximilian Dietmar Wurzer 2:0

20 Markus Hebenstreit 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.