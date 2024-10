SV Hinterberg jubelt trotz Unterzahl gegen St. Margarethen/Kn.

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:01

In einem umkämpften Spiel der Unterliga Nord B gelang dem SV Hinterberg ein knapper 1:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Margarethen/Kn. Trotz einer gelb-roten Karte in der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste aus Hinterberg Ausdauer und Geduld. Das entscheidende Tor fiel erst in der Schlussphase der Partie durch Dave Ramskogler, der mit seinem Treffer die hart erkämpften drei Punkte sicherte.

St. Margarethen sucht die Lücke

Bereits in den Anfangsminuten zeigten beide Teams Engagement, allerdings ohne große Höhepunkte. Der SV Hinterberg konnte sich durch erste gute Chancen in Szene setzen, während die Heimmannschaft noch nach ihrem Rhythmus suchte. Die erste nennenswerte Möglichkeit für die Gastgeber ergab sich in der neunten Minute, doch letztlich fehlte die Präzision.

In der Folge dominierten die Gäste mit mehr Ballbesitz, konnten diesen jedoch nicht in Zählbares umwandeln. Der FC St. Margarethen/Kn. hatte Schwierigkeiten, offensive Akzente zu setzen und tat sich schwer, durch die kompakte Defensive der Hinterberger zu brechen. Trotz einiger guter Ansätze in der ersten Halbzeit, blieb das Spiel zur Pause torlos.

Dramatische Schlussphase mit Siegtreffer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der FC St. Margarethen/Kn. den Druck und kam schnell zu einer gefährlichen Situation im Strafraum der Gäste, die jedoch geklärt werden konnte. In der 61. Minute dann ein entscheidendes Ereignis: Patrick Feiel vom SV Hinterberg musste nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Gäste in Unterzahl brachte.

St. Margarethen übernahm daraufhin mehr und mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut stehenden Abwehr oder dem Torhüter der Gäste. Eine Großchance wurde in der 63. Minute vom Hinterberger Schlussmann pariert. Trotz des erhöhten Drucks blieb der FC St. Margarethen/Kn. ohne zählbaren Erfolg.

Die Partie schien auf ein 0:0 hinauszulaufen, als in der 87. Minute der entscheidende Treffer fiel. Nach einem langen Spielzug traf Ramskogler überraschend für die Gäste aus Hinterberg und sorgte für den späten Führungstreffer, der letztlich den Sieg bedeutete. In der Schlussphase gelang es dem SV Hinterberg, die Führung zu verteidigen und den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Bei diesem Spiel hat sich die alte Fußballerweisheit wieder einmal bewahrheitet. Wenn man vorne die Tore nicht macht, dann bekommt man sie eben hinten. Trotz zahlreicher sehr guter Torchancen, vor allem in der zweiten Spielhälfte, haben wir es nicht geschafft, eine Entscheidung für uns herbeizuführen. Es war eine sehr unglückliche Niederlage."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Hinterberg - 0:1 (0:0)

87 Dave Ramskogler 0:1

Details

