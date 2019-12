Zuseher-Statistik: In der Unterliga Nord B ist vielerorts Luft nach oben gegeben!

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 09:40

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Unterliga Nord B über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumten im Herbstdurchgang 12.160 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 133 Beobachtern pro Spiel ergibt. Interessant dabei ist, dass an vorderster Front Mannschaften zu finden sind, die aktuell mit dem Titelkampf nichts am Hut haben. Bei der Partie Oberwölz gegen Niklasdorf am 22. September wurde auch einmal die 300er-Marke geknackt. Negativer Höhepunkt war das Spiel St. Margarethen/Kn. gegen Niklasdorf am 19. Oktober, wo sich gezählte 30 Besucher auf den Platz verirrten.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Oberwölz 1.470 7 210 2. Pöls 1.350 7 192 3. Neumarkt 1.190 7 170 4. Kobenz 910 6 151 5. St. Peter/K. 1060 7 151 6. Zeltweg 785 6 130 7. Rapid Kapfenb. 765 6 127 8. Lobmingtal 740 6 123 9. Niklasdorf 860 7 122 10. Kraubath 830 7 118 11. Bruck/Mur II 600 6 100 12. St. Margarethen 610 7 87 13. Fohnsdorf 520 6 86 14. St. Peter/F. 470 6 78

by: Ligaportal/Roo

