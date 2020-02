Heim & Defensivstark: Neumarkt sind gute Außenseiterchancen einzuräumen!

Details Dienstag, 25. Februar 2020 12:30

Der TSV Raiffeisen Neumarkt, der auch schon vier Jahre lang in der Oberliga Nord mit von der Partie war (2008 bis 2012), bewerkstelligt im Sommer 2017 den Wiederaufstieg in die Unterliga Nord B. Und auch im dritten Ligajahr gelingt es dort sehr gute Figur abzugeben. Denn nach einem 3. und 4. Tabellenplatz geigen die Neumarkter auch diesmal nach der Hinrunde, mit im Konzert der Großen. So ist die Truppe von Trainer Philipp Langmaier, die nur 8 Gegentreffer in 13 Partien kassiert, mit nur vier Punkten Rückstand auf den Herbstmeister Rapid Kapfenberg, am dritten Rang antreffbar. Was den heimstarken Neumarktern, saisonübergreifend ist man bereits seit 13 Begegnungen unbesiegt, durchaus die Möglichkeit eröffnet, im Titelkampf noch ein gewichtiges Wörtchen mitzuplaudern.

Die Neumarkter mit Trainer Philipp Langmaier sollte man, wenn es im Frühjahr darum geht die begehrtesten Plätze zu vergeben, mit auf der Rechnung haben.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: TSV Neumarkt

Tabellenplatz: 3. Unterliga Nord B

Heimtabelle: 3.

Auswärtstabelle: 5.

geschossene Tore/Heim: 1,2

bekommene Tore/Heim: 0,2

geschossene Tore/Auswärts: 1,8

bekommene Tore/Auswärts: 1,0

Fairplaybewerb: 8.

erhaltene Karten: 2 gelb-rote Karten/30 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Raphael Höritzer (9 Treffer)

Trainer Philipp Langmaier stellt sich den Fragen und dem Wordrap:

1. Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Mit dem Gezeigten in der Hinrunde gilt es vollauf zufrieden zu sein. Ist es doch trotz einiger schwerwiegender Abgänge im Sommer gelungen, auf den 3. Platz zu preschen. Damit wurden die Erwartungen soweit auch zur Gänze erfüllt."

2. Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"In erster Linie geht es darum, dass wir im letzten Drittel noch entsprechend zulegen. In der Defensive ist uns im Herbst mit dem 4-4-2-System schon sehr viel aufgegangen."

3. Ist es zu Kaderveränderungen gekommen bzw. wie ist die Vorbereitung bislang verlaufen?

"Die Hoffnung ist gegeben, dass die verletzten Spieler Bernd Eugen, Marcel Höritzer und Rene Stummer bis zum Meisterschaftsstart wieder fit sind. Ab bzw. Zugänge gibt es keine zu vermelden. Die Mannschaft bis jetzt 4 Testspiele in den Beinen: Scheifling/St. Lorenzen, GLMU (5:2), Murau, OLN (1:3), Krakaudorf, GLMU (4:3) und St. Lambrecht, GLMU (1:2)."

Unterliga Nord B Transferliste

4. Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Der Titel kann nur über Rapid Kapfenberg und St. Peter/Kbg. führen."

5. Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Wir wollen den 3. Platz erfolgreich verteidigen bzw. gilt es abzuwarten, was noch nach weiter vorne machbar ist."

Wordrap:

… TSV Neumarkt: geiler Verein mit tollen Zusehern

… mein Lieblingskicker ist: Lionel Messi

… Hobbys neben Fußball: Jagen, Tennis, Familie

… Österreich wird bei der EURO 2020: Dritter

... Ligaportal.at: absolute Pflichtlektüre

… Salzburg oder LASK: LASK

… Sturm oder GAK: Sturm

… Videoassistent: notwendig aber verbesserungsfähig

... soziale Netzwerke: mehr Fluch als Segen

… bevorzugte Musik: quer durch die Bank

… Lieblingsreiseziel: Kanada

… Frauen-Fußball: macht eine gute Entwicklung

… Gänsehaut bekomme ich: bei einem geilen Match

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

