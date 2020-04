Corona im Amateurbereich: In Pöls hofft man auf einen pünktlichen Saison-Start 20/21!

Details Mittwoch, 08. April 2020 15:07

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aber den Kopf jetzt in den Sand zu stecken und sich dem Gegebenen gewissermaßen auszuliefern, wäre wohl der völlig falsche Ansatz. Aufgrunddessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Es tun sich bei den Amateurvereinen sehr viele offene Fragen auf. Vieles ist zur jetzigen Zeit auch noch gar nicht abschätzbar. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Trotzdem stellte man den Vereinsvertretern, zugebenermaßen nicht einfache acht Fragen, zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehandelt wird.

(Torjubel von Daniel Steiner: Ein solches Szenario bleibt den Pölsern eine Zeit lang noch verwehrt)

Martin Bauer, sportlicher Leiter beim FSC Pöls (ULNB), zur momentanen Lage:

Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung?

"Momentan ist es nicht einfach für die gesamte Bevölkerung. Das Gesellschaftsleben bzw. die Wirtschaft leiden natürlich sehr stark darunter. Es ist für alle eine völlig ungewohnte Situation, an die man sich erst gewöhnen muss."

Sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

"Ja, ich denke schon, dass die Maßnahmen der Bundesregierung gerechtfertigt sind. Es sollten sich auch alle daran halten, damit wir alle wieder baldmöglichst in unser normales Leben zurückkehren können."

Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft?

"Nach der Aufforderung der Bundesregierung haben wir das Training sofort eingestellt und den Sportplatz geschlossen. Offiziell wurde kein Heimtraining angeordnet. Aber ich weiß, dass sich die Spieler zu Hause fit halten. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis bzw. Vertrauen zu unseren Spielern und deshalb wir das Heimtraining auch nicht kontrolliert."

Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

"Über WhatsApp oder Telefon werden die Spieler über die Neuigkeiten informiert."

Werden aktuell die Spielergehälter weiter bezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

"Bei uns gibt es keine Spielergehälter."

Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

"Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr nicht mehr gespielt wird und hoffe das die Meisterschaft 2020/21 pünktlich beginnen kann. Der finanzielle Schaden ist schwer abschätzbar, da man noch nicht sagen kann, ab wann wieder gespielt werden kann."

Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

"Ich hoffe schon, dass uns unsere Sponsoren die Treue halten werden."

Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

"Ich würde mir wünschen, dass die finanziellen Unterstützungen die zugesagt wurden, nicht nur für die Bundesliga und 2. Liga gelten, sondern auch im Amateurbereich."

Photo: Richard Purgstaller / by Ligaportal/Roo

