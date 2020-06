StayAtHome-Wordrap (59): Michael Schneidl (Pöls/Unterliga Nord B)

Details Freitag, 05. Juni 2020 15:34

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Unterliga Nord Bauch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits neunundfünfzigste Teil kommt vom FCS Pöls. Ligaportal.at konfrontierte Defender Michael Schneidl mit einem Wordrap:

(Pöls-Kapitän Michael Schneidl stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Außergewöhnliche Situationen bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen – trotz Notbetrieb in sämtlichen Bereichen ist es wichtig das Immunsystem auf Trab zu halten – Bewegung ist ein wichtiger Schlüssel dazu.

Auf Grund einer kurz vor Meisterschaftsbeginn erlittenen Verletzung in der Leistengegend und einem vom Arzt verordneten Lauf- und Fussballverbot (für 3 Monate!), habe ich persönlich neben dem Krafttraining eine Leidenschaft für das Mountainbiken entdeckt.



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Rene Miedl, er ist mittlerweile auch mein Mountainbike-Buddy geworden. War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Es war eine logische Entscheidung. Ich hoffe, dass im Herbst ein Neustart im Fußball – Unterhaus erfolgen kann. Homeoffice: In Zeiten von Corona ist Digitalisierung und selbstbestimmtes Arbeiten wichtiger denn je. Persönlich war ich nicht lange davon betroffen. Ich denke aber, das Problem dabei sind die fehlenden sozialen Kontakte zu den Arbeitskollegen. Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nizza-Salat Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Im Mannschaftssport gewinnt man nur gemeinsam – das gemeinsame an einem Strang ziehen, Spaß und Erfolg zu haben beginnt beim Mannschaftstraining. Diese Serie läuft bei mir öfters: Peppa Wutz – die Lieblingsserie meiner kleinen Tochter. Aus der Bitte: Eine noch - werden dann mindestens zwei oder drei ... Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Das war zu erwarten und ist auch richtig – die Gesundheit aller Menschen steht jetzt im Vordergrund. Geisterspiele: Licht und Schatten. Ohne Fans ist Fußball halt nicht Fußball - Geisterspiele nur als TV Produkt? Na ja - auf der anderen Seite ist es wichtig dem Profisport insgesamt eine ermutigende Perspektive zu geben und den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten. Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Für einige von uns hat sich dich die Gelegenheit geboten ein wenig zu entschleunigen – wirklich wichtig ist Zusammenhalt und Gesundheit. Lieblings-App: What`s App, Instagram und natürlich Ligaportal ;) Challenges auf Instagram: Wir Pölser wurden von den Kollegen aus Oberwölz für die Klopapier-Challenge herausgefordert und haben die Herausforderung natürlich angenommen. Vorbild: Sergio Ramos Lieblingsfilm: da gibt es keinen Mein bester Gegenspieler war: Die Jungs vom Wolfsberger AC (u.a. Gerald Nutz, Daniel Offenbacher usw.) beim Freundschaftsspiel 2017 in unserer Zellstoff Arena. Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das Spiel gegen Neumarkt. Wir haben zwar 2:3 zu Hause verloren, waren ab der 67 Minute nur noch zu neunt, haben in der 85 Minute durch ein Eigentor und in der 94 Minute durch einen Freistoß (ich muss zugestehen ein Traumtor) das Spiel leider noch verloren. An diesem Tag war ich trotz Niederlage sehr stolz auf meine Mannschaft, der Zusammenhalt und der Einsatz den Jungs hier auf den Platz gebracht haben war unglaublich. Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Damit der Ball auch im Unterhaus wieder rollen kann dürfen die Fallzahlen nicht wieder steigen. Jeder muss mit Disziplin mithelfen, damit ein pünktlicher Saisonstart Realität wird. Realistisch ist für mich ein Beginn im September 2020. Ligaportal: Danke an alle Live Ticker, die ihre Sache ernst nehmen ... >> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende << Photo: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten