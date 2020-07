Schweres Erbe: Walter Schachner schwingt das Trainer-Zepter in Lobmingtal!

Details Montag, 13. Juli 2020 19:49

Hut ab vor der Hartnäckigkeit des SV Lobmingtal! Denn über eineinhalb Jahrzehnte lang war man darum bemüht, den heißersehnten erstmaligen Aufstieg in die Unterliga Nord B zu bewerkstelligen. Dabei scheiterte man desöfteren nur ganz knapp. Trotzdem sammelte man in Lobmingtal die Kräfte und versuchte es im nachfolgenden Jahr ein weiteres Mal. Im Sommer 2019 sollte es dann tatsächlich klappen. Endlich kann man sich für den betriebenen Aufwand mit dem Meistertitel belohnen. Maßgeblichen Anteil daran hat Langzeit-Trainer Günter Gerdl, der es immer wieder bestens versteht, seine Truppe entsprechend einzustellen bzw. zu motivieren. Auch im folgenden Herbstdurchgang 2019 stellt der Aufsteiger, mit dem 6. Tabellenplatz, seine Fähigkeit sich zu steigern, unter Beweis. Mit Beginn der neuen Punktejagd 20/21 übergibt der Erfolgs-Coach Günter Gerdl nun sein Amt an seinen Nachfolger Walter Roberto Schachner.

(Walter Roberto Schachner, hier noch im Dress von St. Michael, ist der neue starke Mann auf der Lobmingtaler Trainerbank)

Der neue Trainer brennt vor Ehrgeiz

Der 38-jährige Walter Schachner, der ältere Sohn von "Fußball-Legende" Walter "Schoko" Schachner, ist dem Murtaler Fußballfreund durchaus ein Begriff. Zählten zu seinen aktiven Stationen doch unter anderen Zeltweg, Rottenmann, Steyr oder Bruck/Mur. Zuletzt verdiente er seine Trainersporen in der Gebietsliga Mürz bei den DSV Juniors. Der sympathische Sportler ist sich durchaus bewusst darüber, dass das Ganze keine einfache Mission werden wird. Walter Roberto Schachner: "Ich freue mich schon riesig auf diese neue Herausforderung. In erster Linie geht es darum, schnellstmöglich die Mannschaft kennen zu lernen. Natürlich ist es das Ziel, das angeschlagene Niveau zumindest zu halten. Ich bin mir aber bewusst darüber, wenngleich es abzuwarten gilt, wie die Coronapause weggesteckt wurde, dass die Latte aufgrund des zuletzt Gebotenen, hoch liegt." - so der Neo-Coach. Den Meisterschaftsstart bestreiten die Lobmingtaler am 29. August um 17:00 Uhr zuhause gegen Pöls.

Photocredit: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

