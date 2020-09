Cool & abgebrüht: Rapid Kapfenberg trumpft in St. Peter/Fr. auf!

Details Sonntag, 06. September 2020 08:01

Am 2. Spieltag treffen in der Unterliga Nord B der SC Zink St. Peter/Freienstein und der ASC Rapid Kapfenberg aufeinander. Beim Saisonstart war es der Stankovic-Truppe gelungen in St. Margarethen/Kn. mit dem 4:4-Remis einen Punkt zu erkämpfen. Die Rapidler waren in Kraubath gleich mit 4:1 erfolgreich. Und auch diese Auswärtsaufgabe bewältigen die Kubesch-Schützlinge bravourös. In dieser Verfassung darf man die Kapfenberger auch diesmal wieder im Titelkampf erwarten. Der Spielleiter war Alexander Steinköln - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

(Mit dem 4:0-Sieg in St. Peter/Fr. fährt Rapid Kapfenberg den nächsten Auswärtsdreier ein)

Rapid agiert sehr abgebrüht

Zu Beginn der Partie halten sich die Spielanteile weitgehendst die Waage. Der Gastgeber ist immer wieder darum bemüht seinen Tormacher Ardian Berisha entsprechend in Szene zu setzen. Was die bestens eingestellten jungen Rapidler mit einer einer starken Darbietung aber vereiteln können. In der 21. Minute zappelt das Spielgerät erstmalig im Tornetz. Marco Holzer ist es, der die Gäste mit 0:1 in Führung. Es sollte nicht der letzte Treffer des 17-jährigen Angreifers an diesem Nachmittag bleiben. St. Peter/Fr. ist nachfolgend sehr bemüht diese Schieflage wieder zu korrigieren. Es bieten sich auch Möglichkeiten den Gleichstand. Aber den Gästen gelingt es den knappen Vorsprung erfolgreich zu verwalten. In der 42. Minute legt Rapid Kapfenberg ein Schäuferl nach. Marco Holzer sorgt mit seinem zweiten Tor für den 0:2-Halbzeitstand.

Für die Hausherren gibt es nichts zu holen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, kommt es dazu, dass die Rapidler mehr und mehr das Spiel an sich reißen. Mit dem 0:3 in der 50. Minute, Luca Hassler kann sich dabei in die Schützenliste eintragen, legt man auch frühzeitig die Grundlage für den Erfolg. Denn dieses Gegentor zeigt dann schon Wirkung beim Platzherrn. Ab diesem Zeitpunkt läuft vieles nicht mehr zusammen bzw. lassen die Gäste Ball und Gegner laufen. Was dann unterstreicht, dass die Rapidler trotz der intensiven Verjüngung erneut eine schlagkräftige Truppe stellen. Oder anders formuliert: Der Meistertitel wird wohl auch diesmal über Rapid Kapfenberg führen. Das muss letztlich auch St. St. Peter/Fr. wohl oder übel zur Kenntnis nehmen. Als Draufgabe markiert Marco Holzer in der Nachspielzeit mit seinem dritter Treffer noch das 0:4 - zugleich auch der Spielendstand.

SC ST. PETER/FREIENSTEIN - RAPID KAPFENBERG 0:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (21. Holzer), 0:2 (42. Holzer), 0:3 (50. Hassler), 0:4 (94. Holzer)

Stimme zum Spiel:

Karl-Heinz Kubesch, Trainer Rapid Kapfenberg:

"Der erste Spielabschnitt war über weite Strecken ausgeglichen. Da hatten wir auch das nötige Glück bzw. war das Momentum auf unserer Seite zu finden. Mit Fortdauer des Spiels haben wir aber immer besser Zugriff bekommen bzw. geht der Sieg dann auch vollauf in Ordnung."

Photocredit: Rapid Kapfenberg

by: Ligaportal/Roo

