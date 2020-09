Kurve gekratzt: Bruck/Mur II mit dem harterkämpften Sieg gegen Oberwölz!

Details Montag, 07. September 2020 10:47

Am Sonntag traf der SC Stadtwerke Bruck/Mur II in der Unterliga Nord B auf den SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz. Beim Saisonstart kassieren die Brucker in St. Peter/Kbg. eine 0:5-Abreibung. Demnach war diesmal Wiedergutmachung im Lager der Lechner-Truppe angesagt. Oberwölz gelingt mit dem 4:1-Heimerfolg gegen Fohnsdorf bereits der erste Saisondreier. Diesmal aber haben die Miedl-Schützlinge ganz klar das Nachsehen. Der Spielleiter war Niklas Rameis, assistiert wurde er von Ahmad Reish. 70 Zuseher waren im Murinselstadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Trainer Richard Miedl musste in Bruck/Mur mit den Oberwölzern, etwas unglücklich, die erste Saisonpleite hinnehmen)

Oberwölz agiert kaltschnäuzig

Vom Start weg kreuzen zwei Teams einander die Klingen, die danach ausgerichtet sind, drei Punkte unter Dach Fach zu bringen. Zu Beginn sind es vor allem die Hausherren, die sich entsprechend in Szene setzen können. Aber mit den prickelnden Strafraumszenen geht man beiderseits vorerst sparsam um. Was auch daran liegt, dass die beiden Defensiv-Abteilungen einen hervorragenden Job verrichten bzw. organisiert auftreten. So kommt es oftmals vor, dass man es versucht mit Distanzschüssen erfolgreich zu sein. Was aber letztlich auch nichts einbringt. Aber in der 33. Minute zappelt das Spielgerät erstmalig im Netz. Markus Heit marschiert dabei alleine in Richtung Brucker Tor und markiert trocken das 0:1 - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Jetzt herrscht wesentlich mehr Betrieb

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, erkennen die Brucker den Ernst der Lage. Was dazu führt, dass man die Schlagzahl erhöht. Die Oberwölzer sind nun in der Hintermannschaft wesentlich mehr beschäftigt. Vorerst aber gelingt es den Gästen noch, drohenden Schaden abzuwenden. In der 56. Minute hätte es dann auch gut und gerne 0:2 stehen können. Aber Aluminium verhindert das zweite Tor der Oberwölzer. So kommt es dann, dass die Heimischen ihr Schicksal noch einmal in die Hand nehmen und in der 71. Minute auch ausgleichen können. Marvin Folger-Wöls ist es, der einen Foul-Elfmeter zum 1:1 verwertet. In der 78. Minute liegt erneut ein Gäste-Treffer in der Luft. Aber in den Schlussminuten sind es die Brucker, die den Sack zumachen. Lukas Katzenberger mit einer sehenswerten Einzelaktion (88.) und Jonas Gwandner mit einem Lupfer über Oberwölz-Keeper Lintschinger (93.), sorgen zu guter Letzt für den harterkämpften 3:1-Heimsieg.

SC BRUCK/MUR II - SV OBERWÖLZ 3:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (33. M. Heit), 1:1 (71. Folger-Wöls/Elfer), 2:1 (88. Katzenberger), 3:1 (93. Gwandner)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten