Knapper Heimsieg: Bruck/Mur II knöpft Rapid Kapfenberg alle drei Punkte ab!

Details Montag, 05. Oktober 2020 10:58

Vor heimischer Kulisse traf am Samstag der Tabellensechste der SC Stadtwerke Bruck/Mur II in der 6. Runde der Unterliga Nord B auf den Tabellendritten den ASC Rapid Kapfenberg. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 2:1 zugunsten von ASC Rapid Kapfenberg. Diesmal aber können die Brucker den Spieß umdrehen und ihrerseits einen knappen Heimsieg unter Dach und Fach bringen. Was gleichbedeutendend damit ist, dass die Lechner-Truppe nun nach 6 Spielen bei 11 Punkten hält. Die Rapidler haben bei einem Spiel weniger am Konto, 9 Zähler auf der Habenseite. Der Spielleiter war Alexander Tieber - 200 Zuseher waren im Murinselstadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Jonas Gwandner markiert das einzige Tor

SC Stadtwerke Bruck/Mur II kommt bereits in der 2. Minute zum 1:0, zugleich auch bereits der spielentscheidende Treffer. Im Rutschen befördert Marvin Folger-Wöls das Spielgerät zu Jonas Gwandner, der alleine vor dem Tor wenig Mühe hat, die Brucker frühzeitig in Führung zu schießen. Was dazu führt, dass die Kubesch-Schützlinge sehr bemüht sich, möglichst rasch zum Ausgleich zu gelangen. In der 11. Minute ist es Marco Holzer, der die Chance dafür vorfindet. Er überhebt Bruck-Keeper Marcel Maierhofer, verfehlt dabei aber knapp das Tor. Die Rapidler, die bereits ihr viertes Auswärtsspiel absolvieren, bleiben nachfolgend am Drücker. Aber der Gastgeber versteht sich hervorragend zu verteidigen bzw. lässt man sich mit einer konsequenten Defensivarbeit nicht aus den Angeln heben. So schaffen es die heimstarken Brucker dann auch, den knappen Eintore-Vorsprung in die Halbzeitpause zu bringen.

Die Rapidler lassen einige Chancen ungenützt

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu 7 Verwarnungen, sollte sich am Spielcharakter nichts wesentliches ändern. Die Gäste führen zwar weiterhin die technisch feinere Klinge, aber die Brucker, die immer wieder für Nadelstiche gut sind, lassen sich nicht aus der Reserve locken. Wobei, eine der Möglichkeiten hätten die jungen Kapfenberger eigentlich nützen müssen. 49. Minute: Alexander Kurz knallt das Leder aus kurzer Distanz über das Tor. 57. Minute: Dario Sekic versucht es aus großer Distanz, er trifft aber nur das Quergebälk. 69. Minute: Innerhalb weniger Augenblicke kommen die Gäste zu einer Dreifachchance. Aber auch diese heikle Phase überstehen die Hausherren unbeschadet. Auch in der noch verbleibenden Spielzeit halten die Brucker dann mit vereinten Kräften die Schotten dicht - Spielendstand: 1:0.

SC BRUCK/MUR II - ASC RAPID KAPFENBERG 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (2. Gwandner)

by: Ligaportal/Roo