Unstoppable: Soccer Ladies Freienstein-Trofaiach in bester Geberlaune

Nicht zu stoppen ist derzeit das Frauen-und Mädchenfußballteam Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies. Nach dem 3:2-Erfolg in Liezen stand diesmal das Rückspiel auf dem Programm. Die Girls präsentierten sich in Bestform und feierten einen in dieser Höhe kaum erwarteten 12:0 - Erfolg. In die Torschützinnenliste haben sich Sophia Bertolo 5, Laura Hadler 2, Marie Bachler 2, Anna-Maria Kügerl 2 und Kristina Leitold 1 eingetragen. Besonders imponiert hat die Ausgeglichenheit und das mannschaftsdienliche Auftreten des gesamten Teams.

Photocredit: Janina Rumpold

by: Ligaportal/Roo