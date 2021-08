Voll angeschrieben: Bruck/Mur II weist die Kraubather in die Schranken

Details Sonntag, 08. August 2021 09:25

Zum Auftakt in die neue Spielzeit in der Unterliga Nord B kam die Zweitvertretung von SC Stadtwerke Bruck/Mur gegen den TUS Kraubath zu einem 1:0. Dabei hatte der Gastgeber Schwerarbeit. Zu guter Letzt sollte ein Tor reichen um sich die drei Punkte zu schnappen. Kraubath haderte etwas mit dem Schicksal. Zumindest ein Zähler war in Griffweite. Aber es wollte nicht sein für die Gäste.

Stefan Hoppaus trifft für Bruck II

Vom Start weg gelang es den ersatzgeschwächten Kraubather sich sehr teuer zu verkaufen. Von einer Brucker Favoritenstellung war nicht wirklich viel vernehmbar. Stefan Reiter hatte auch das 0:1 vor den Beinen. Er konnte seine Chance in der 28. Minute aber nicht nützen. Besser machten es dann auf der Gegenseite die Brucker, denen es in der 31. Minute gelang in Führung zu gehen. Stefan Hoppaus konnte sich dabei in die Schützenliste eintragen. Dieser Treffer sollte dem Gastgeber dann in weiterer Folge doch den nötigen Rückhalt verleihen.

Kraubath geht leer aus

Nach dem Seitenwechsel waren die Hodzic-Mannen noch einmal heftigst darum bemüht, eine Wende herbeizuführen. Aber irgendwie war das nicht der Tag der Kraubather, die dem einen Treffer vergeblich hinterher hecheln. Die Möglichkeit zumindest einen Zähler gutzuschreiben bot sich den Gästen. Diese wurde in der 71. Minute aber in den Sand gesetzt. So schafften es letztlich die Lechner-Schützlinge, diesen Auftaktsdreier unter Dach und Fach zu bringen - Spielendstand: 1:0. Was dieses Ergebnis wirklich wert ist wird sich wohl in den kommenden Wochen herausstellen.

Stimme zum Spiel:

Johann Köck, Sektionsleiter Kraubather:

"Schade, da wäre viel mehr drinnen gewesen. Beim Gegentreffer haben wir uns nicht wirklich geschickt angestellt. Aber in Summe betrachtet war die Darbietung unserer Mannschaft schon in Ordnung."

Unterliga Nord B: SC Stadtwerke Bruck/Mur II – TUS Kraubath, 1:0 (1:0)

30 Stefan Hoppaus 1:0

