Heimpräsenz: St. Peter/Kbg. fährt mit den Fohnsdorfern Schlitten

Tus Raika St. Peter am Kammersberg kam am ersten Spieltag in der Unterliga Nord B zu einem 5:1-Sieg gegen SV Therme Aqualux Fohnsdorf. Den Gästen gelang es nur in der ersten Hälfte mitzuhalten. Dann aber kam die Angriffs-Maschinerie der Heimischen so richtig ins Laufen. Das Resultat daraus war, dass man im zweiten Durchgang gleich vier Tore draufpackte.

Fohnsdorf kann die Stirn bieten

Tus St. Peter/Kbg. geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Daniel Agachi das schnelle 1:0 für Fohnsdorf erzielte. Da hatte es noch voll und ganz den Anschein, dass der Trainer-Einstand von Robert Früstük erfolgreich verlaufen könnte. Aber es sollte noch ganz anders kommen. Ein Knackpunkt war wohl der Treffer zum 1:1. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Christopher Brugger zum Ausgleich für St. Peter/Kbg. Von diesem Schock sollten sich die Fohnsdorfer in weiterer Folge nicht mehr erholen.

("Man of the match" war Christopher Brugger, der gegen Fohnsdorf gleich dreimal einnetzte)

Christopher Brugger schnürt den Dreierpack

Johannes Schnedl versenkte die Kugel zum 2:1 (47.). Das 3:1 für St. Peter am Kammersberg stellte Brugger sicher. In der 70. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Tobias Draschl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für die Gastgeber (84.). In der Nachspielzeit besserte Brugger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen dritten Tagestreffer für Tus St. Peter/Kbg. erzielte. Schließlich feierte St. Peter/Kbg. gegen Fohnsdorf am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Stimme zum Spiel:

Heinz Kern, Trainer St. Peter/Kbg.

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen kampfkräftigen Gegner. Unser Auftritt in der zweiten Hälfte, wo wir die Fohnsdorfer streckenweise an die Wand gespielt haben, war ganz schwer in Ordnung"

Unterliga Nord B: Tus Raika St. Peter am Kammersberg – SV Therme Aqualux Fohnsdorf, 5:1 (1:1)

9 Daniel Agachi 0:1

43 Christopher Brugger 1:1

47 Johannes Schnedl 2:1

70 Christopher Brugger 3:1

84 Tobias Draschl 4:1

91 Christopher Brugger 5:1

