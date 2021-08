Drei Punkte eingeholt: St. Peter/Kbg. gibt sich in Lobmingtal keine Blöße

Details Sonntag, 15. August 2021 05:21

Der SV Lobmingtal steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den Tus Raika St. Peter am Kammersberg mit 0:2. Die Gäste waren den Lobmingtalern zumeist den einen Schritt voraus. Was sich dann zu guter Letzt auch im Resultat bemerkbar machte. Damit haben die Kammersberger in den beiden Auftaktrunden schon einmal ein Bewerbungsschreiben für den Titelkampf abgegeben. Wo Lobmingtal letztlich landen wird, wird sich weisen.

Harald Feichtner trifft für die Gäste

St. Peter/Kammersberg hat schon in der Vorwoche mit dem klaren Auftakts-Erfollg zuhause gegen Fohnsdorf gezeigt, dass man wieder bereit dafür ist, im vorderen Tabellenbereich mitzumischen. Für die Lobmingtaler war das das erste Spiele gewesen. Das Bemühen war zweifelsohne gegeben. Aber unterm Strich betrachtet sollte es für die Dorner-Truppe nicht reichen, etwas Zählbares zu verbuchen. Die Gäste agieren dafür zu abgeklärt. Nach dem 0:1, Feichtner trifft in der 17. Minute, übernimmt St. Peter/Kbg ganz klar das Kommando. Aber Lobmintal gelingt es zumindest, sich längere Zeit schadlos zu halten.

(Dem TUS St. Peter/Kbg. gelingt es in Lobmingtal die volle Punkteanzahl zu verbuchen)

Lobmingtal steht letztlich leer da

Auch im zweiten Durchgang gelingt es dem Gastgeber, Nadelstiche zu setzen. Aber in letzter Instanz reicht es dann nicht dafür, die gegnerische Defensive entscheidend auszuhebeln. Effizienter ist da schon der Auftritt der Kern-Schützlinge, denen in der 61. Minute das 0:2 gelingt. Einmal mehr kann sich dabei Christopher Brugger in die Schützenliste eintragen. Damit waren die Würfel in dieser Begegnung endgültig gefallen. Cool und routiniert lässt St. Peter/Kbg. die noch verbleibende Spielzeit verstreichen - Spielendstand: 0:2. Während den Gästen mit sechs Zählern aus zwei Spielen der Auftakt vollauf gelungen ist, muss sich das noch punktelose Lobmingtal auf das nächste Spiel vertrösten. Vielleicht klappt es dann mit dem erstmaligen Anschreiben.

(Der Lobmingtaler Chima Ariwodo beim Zweikampf mit Patrick Leitner)

Stimme zum Spiel:

Heinz Kern, Trainer St. Peter/Kbg.

"Am Sieg gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Es war zwar keine überragende Leistung von uns. Aber es ist uns gelungen über den Kampf in das Spiel zu finden. Mit dem Saisonstart gilt es zufrieden zu sein."

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 0:2 (0:1)

17 Harald Feichtner 0:1

61 Christopher Brugger 0:2

