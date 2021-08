Zuhause vorgeführt: Fohnsdorf kommt gegen starke Neumarkter unter die Räder

Details Sonntag, 15. August 2021 06:27

Der SV Therme Aqualux Fohnsdorf kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es gegen den TSV Neumarkt eine bittere 0:7-Pleite. Nur in der Anfangsphase gelang es dem Gastgeber sich akzeptabel zu verkaufen. Aber mit dem 0:1, das in der 30. Minute fiel, brach das Kartenhaus mehr und mehr in sich zusammen. In Fohnsdorf hat man wahrlich schon bessere Zeiten erlebt.

Neumarkt ist das überlegene Team

Die Fohnsdorfer wurden schon in der Vorwoche in St. Peter/Kbg. mit dem 1:5 ordentlich zurechtgestutzt. Diesmal kommt es bei der Heimpremiere gleich noch um einiges dicker. In dieser Verfassung wird es für die Früstük-Truppe schwer werden die Klassenzugehörigkeit zu schaffen. Wenngleich erst zwei Spiele absolviert sind. Was heißt, dass noch genug Zeit bleibt, dagegen zu lenken. Eine halbe Stunde lang gelingt es den Hausherren einigermaßen die Stirn zu bieten. Aber mit dem 0:1, Torschütze Straner, geht die Begegnung immer mehr in die Hand der Neumarkter über. Noch vor dem Pausenpfiff kommt es zum zweiten Tor. Raphael Höritzer trifft in der 34. Minute, zugleich auch der 0:2-Halbzeitstand.

("Man of the match" war Raphael Höritzer, der in Fohnsdorf gleich viermal einnetzt)

Fohnsdorf wird völlig an die Wand gespielt

Für ruhige Verhältnisse sorgten die Gäste, als man das 3:0 besorgt (65.). Wieder ist Höritzer dabei der Knipser, es sollte nicht sein letzter Treffer bleiben. Neumarkt lässt den Vorsprung in der 66. Minute auf 0:4 anwachsen - Güttersberger kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Den Gästen gelingt in der 75. Spielminute der fünften Tagestreffer. Mit Höritzer trifft dabei ein alter Bekannter. Damit aber noch nicht genug: Meier (83.) und Höritzer (86.), mit seinem vierten Matchtor, sorgen letztlich für den eindrucksvollen 0:7-Spielendstand. Da scheinen für die Fohnsdorfer stürmische Zeiten hereinzubrechen.

Stimme zum Spiel:

Philipp Langmaier, Trainer Neumarkt:

"In der ersten Halbzeit ist der Gegner sehr tief gestanden. Aber mit Fortdauer des Spiel ist es uns bestens gelungen, Lösungen dafür zu finden. Der Saisonstart ist in Ordnung. Mal sehen ob es sich ausgeht auch diesmal eine tragende Rolle zu spielen."

Unterliga Nord B: SV Therme Aqualux Fohnsdorf – TSV Raiffeisen Neumarkt, 0:7 (0:2)

30 Alexander Straner 0:1

34 Raphael Hoeritzer 0:2

65 Raphael Hoeritzer 0:3

66 Thomas Guettersberger 0:4

75 Raphael Hoeritzer 0:5

83 Daniel Meier 0:6

86 Raphael Hoeritzer 0:7

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

