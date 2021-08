Ausgetobt: Die Pölser gestalten den Saisonstart in Kraubath äußert erfolgreich

Details Sonntag, 15. August 2021 10:37

Der TUS Kraubath kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzt es eine 0:6-Pleite, zuhause gegen den FSC Pöls. Von Beginn weg war zu sehen, wer die Taktzahl vorgibt. Mit geradlinigen Angriffsspiel bringen die Gäste die Ordnung der Kraubath desöfteren gehörig durcheinander. Die dabei entstehenden Löcher in der Defensive wissen die Pölser dann gewinnbringend zu nützen. Was dann letztlich auch einen hochverdienten 6:0-Auswärtssieg mit sich bringt.

Die Pölser sind das dominierende Team

Die Kraubather müssen sich in der Vorwoche bei Bruck/Mur II nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Dementsprechend waren die Hoffnungen auch groß, dass man diesmal vielleicht etwas Zählbares verbuchen kann. Aber schon sehr bald muss die Hodzic-Truppe zur Kenntnis nehmen, dass es auch diesmal nichts zu erben gibt. Was vorwiegend damit zu tun hat, dass die Pölser bei ihrem ersten Auftreten eine sehr kompakte Figur abgeben. Bereits in der 12. Minute gelingt es den Gästen in Führung zu gehen. Mock fabriziert dabei ein unglückliches Eigentor. Was die Sache für die Hausherren nicht einfacher macht. Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff fällt das zweite Tor. Daniel Steiner sorgt für den 0:2-Halbzeitstand.

(Trainer Gottfried Moser legte mit den Pölsern in Kraubath einen erfolgreichen Saisonstart hin)

Kraubath steht auf verlorenen Posten

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts wesentliches ändern. Kraubath kämpft zwar unverdrossen weiter, unterm Strich kommt dabei aber nichts heraus. Die Moser-Schützlinge verstehen es nach wie vor hervorragend, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Mit einem Doppelschlag in der 46. und 47. Minute beseitigt man sehr rasch auch die letzten Zweifel. Jonas Bauer und Lukas Ruef können sich dabei in die Schützenliste eintragen - neuer Spielstand: 0:4. Damit war der Torhunger der Pölser an diesem Nachmittag aber noch nicht gestillt. Jonas Bauer mit seinem zweiten Treffer (63.) und Michael Schneidl (86.) machen letztlich das halbe Dutzend voll - eindrucksvoller Spielendstand: 0:6.

Stimme zum Spiel:

Martin Bauer, Sportlicher Leiter Pöls:

"Wir hatten den Gegner vom Start weg fest im Griff. Bei etwas mehr Nachdruck wäre sogar noch ein höherer Sieg möglich gewesen. Mit so einem Saisonstart lässt es sich sehr gut leben."

Unterliga Nord B: TUS Kraubath – FSC Pöls, 0:6 (0:3)

12 Eigentor durch Marian Mock 0:1

44 Daniel Steiner 0:2

46 Jonas Bauer 0:3

47 Lukas Ruef 0:4

63 Jonas Bauer 0:5

86 Michael Schneidl 0:6

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

