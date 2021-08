Einmal geklingelt: Elfmetertor entscheidet das Spiel Pöls gegen Lobmingtal

Details Mittwoch, 18. August 2021 22:28

Am Mittwochabend kam es in der Unterliga Nord B zum Nachtragsspiel aus der 1. Runde zwischen dem FSC Pöls und dem SV Lobmingtal. Und dabei gelang es den Hausherren einen hartumkämpften Heimsieg einzutüten. Das Siegestor markierte Jonas Bauer in der 22. Minute aus einem Strafstoß. Lobmingtal kämpfte unverdrossen weiter. Zu einem Treffer sollte es aber nicht reichen. In den nächsten Spieltagen gilt es für Lobmingtal Farbe zu bekennen, was die Tabellenregion anbelangt. Die Pölser wussten bislang zu überraschen, mausert sich da etwa ein Geheimfavorit heraus?

Jonas Bauer trifft vom Punkt

Während die Pölser nach diesem Nachholspiel bei sechs Punkten und 7:0-Toren halten, geht die Bilanz der Lobmingtaler in die andere Richtung. Punktelos hält die Dorner-Truppe aktuell bei 0:3-Toren. Aber in diesem Fall trügt der Schein, denn wirklich groß ist der Unterschied zwischen den beiden Teams nicht. Von Beginn weg begegnen einander zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Zumeist sind es Standarts, die da wie dort, Gefahr mit sich bringen. So kommt es wenig überraschend, dass der siegbringende Treffer ein ruhender Ball ist. 22. Minute: Der 20-jährige Jonas Bauer lässt sich mit dem 1:0 die Chance eines Foulelfmeters nicht nehmen. Gästekeeper Gabriel Grgic ist in der richtigen Ecke, der Schuss war aber zu platziert. Was nachfolgend am Spielcharakter nichts ändert. Mit der knappen Pölser Eintoreführung geht es in die Halbzeitpause.

(Trainer Marco Dorner steht mit Lobmingtal nach zwei Begegnungen noch punktelos da)

Lobmingtal bleibt weiter punktelos

Im zweiten Durchgang sind die Gäste weiter heftigst darum bemüht die Schieflage zu korrigieren. Will man doch eine erneute Leermeldung, zuletzt hat man zuhause gegen St. Peter/K. das Nachsehen, vermeiden. Aber trotz unentwegter Bemühungen kann man nichts Zählbares einfahren. Die wohl größte Möglichkeit den Gleichstand herzustellen finden die Lobmingtaler aus einem indirekten Freistoßball am Fünfereck vor. Aber auch diese tumultartigen Szenen in der Pölser Box überstehen die Moser-Schützlinge unbeschadet. Mit Fortdauer der Partie versuchen die Gäste verstärkt mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Aber der Gastgeber lässt sich nicht mehr aus der Reserve locken. Mit vereinten Kräften bringt Pöls den knappen Heimsieg über die Spieldistanz.

FSC PÖLS - SV LOBMINGTAL 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (22. Bauer/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Martin Bauer, Sportlicher Leiter Pöls:

"Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen. Lobmingtal hat stark dagegengehalten. So wäre letztlich auch ein Remis vorstellbar gewesen. Aber mit dem Punktemaximum aus zwei Spielen sind wir natürlich hochzufrieden. Schon am Wochenende wartet zuhause gegen St. Margarethen der nächste Prüfstein auf uns."

