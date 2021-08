Starke Ansage: Lobmingtal macht am heißen Neumarkter Boden fette Beute

Details Sonntag, 22. August 2021 05:15

Der SV Lobmingtal holte den ersten Saisonsieg gegen TSV Neumarkt durch einen 3:2-Erfolg. Was dann doch einigermaßen überraschend kam. Denn das "Wort-Verlieren" kannten die Neumarkter in der jüngeren Vergangenheit am eigenen Platz nur vom hörensagen. Aber die Lobmingtaler hatten sich diesen Sieg redlich verdient. Vor allem nach dem Seitenwechsel verstand man es entscheidend nachzusetzen. Da zeigten sich die Neumarkter doch überrumpelt.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Vom Start weg geben die Lobmingtaler zu erkennen, dass man gekommen ist um etwas mitzunehmen. Was angesichts der megastarken Neumarkter Heimbilanz doch ein kühnes Unterfangen ist. Noch dazu gilt es in der 17. Minute, nachdem man zuvor selbst eine tolle Chance in den Sand setzt, einem 0:1-Rückstand hinterher zu laufen. Raphael Höritzer hat die Langmann-Truppe in Führung gebracht. Aber die Gäste kann an diesem Nachmittag so leicht nichts erschüttern. Verdienterweise gelingt es in der 37. Minute den Gleichstand herzustellen. Thomas Neumann trägt Sorge für den 1:1-Halbzeitstand.

(Lobmingtal-Keeper Gregor Grigic & Kollegen gelang das Kunstück, in Lobmingtal voll anzuschreiben)

Lobmingtal agiert sehr couragiert

Auch im zweiten Durchgang ist die Gegenwehr der Dorner-Schützlinge größer, als es den Neumarktern recht ist. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn bringt der 24-jährige Nigerianer Chima Ariwodo die Lobmingtaler erstmalig in Führung. Es sollte sein, dass man diese nachfolgend nicht mehr abgibt. Dem Gastgeber bieten sich zwar Möglichkeiten auf das 2:2. Aber den Gästen steht zum richtigen Zeitpunkt auch das Glück des Tüchtigen zur Seite. In der 89. Minute macht Neumann mit seinem zweiten Tor dann alles klar. Aus dem 1:3 wird noch ein 2:3. Auch Raphael Höritzer schnürt in der 93. Minute seinen Doppelpack. Dabei bleibt es dann aber auch.

Stimme zum Spiel:

Marco Dorner, Trainer Lobmingtal:

"Die Mannschaft hat gegenüber den letzten Spielen eine deutliche Steigerung erkennen lassen. In Neumarkt hängen die Trauben sehr hoch. Deshalb freut es uns auch besonders, dass wir einen verdienten Auswärtssieg einfahren konnten."

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – SV Lobmingtal, 2:3 (1:1)

17 Raphael Hoeritzer 1:0

37 Thomas Neumann 1:1

49 Chima Ariwodo 1:2

89 Thomas Neumann 1:3

93 Raphael Hoeritzer 2:3

