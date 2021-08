Leermeldung: Kobenz verabsäumt es gegen Rapid Kapfenberg anzuschreiben

Details Samstag, 28. August 2021 14:00

Der Start ins neue Spieljahr geht für SV Union Rainers Kobenz/Kn. mit dem 2:3 gegen ASC Rapid Kapfenberg vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holt der SV Union Kobenz nicht einen Zähler. Was dann aber kein Grund ist um nervös zu werden. Denn die machbaren Gegner kommen in den nächsten Wochen. Mit den Rapidlern wird man, soferne es gelingt die nötige Konstanz an den Tag zu legen, rechnen müssen im vorderen Tabellenbereich.

Der Gastgeber hat das Zepter in der Hand

Die Kobenzer, die wegen einer Platzsanierung im Frühjahr, sämtliche Herbstspiele zuhause austragen, stehen auch nach dem dritten Spiel noch punktelos da. Rapid Kapfenberg war zwar der ausgewiesene Favorit in dieser Partie. Trotzdem, letztendlich war bei den Hausherren Groll und Ärger gegeben, dass es nicht zu einem Punktezuwachs gereicht hat. Vor allem im ersten Spielabschnitt macht die Winkler-Truppe am engen Platz vieles richtig. In der 17. Minute kann man sich auch für die getätigten Bemühungen belohnen. Markus Feldbaumer zeichnet für das 1:0-Führungstor verantwortlich. Die Gäste erkennen daraufhin den Ernst der Lage. Aber die Kobenzer liefern eine blitzsaubere Partie ab. Mit dem knappen Eintorevorsprung geht es in die Halbzeitpause.

(Die beiden Treffer von Markus Feldbaumer waren für Kobenz letztlich zu wenig)

Rapid legt jetzt eine Schippe drauf

Im zweiten Durchgang verschärfen die Kubesch-Schützlinge die Gangart. Jetzt geht vieles um einiges viel schneller über die Bühne. Die Kobenzer haben nun zusehends Schwierigkeiten dem Spielpartner Paroli zu bieten. Eine Stunde lang kann man die Führung halten. Dann aber geht es Schlag auf Schlag bzw. fabrizieren die Kapfenberger nun Nägel mit Köpfen. Innerhalb von 14 Minuten klingelt es gleich dreimal im Kasten des Platzherrn. Die beiden 17-jährigen Marcel Kopeinig (60.) und Stefan Duric (67., 74.) können sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was zur Folge hat, dass den Kobenzern nun die Felle davonschwimmen. Feldbaumer trifft in der 85. Minute zum zweiten Mal. 2:3 war dann letztlich aber der Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Karl Heinz Winkler, Trainer Kobenz:

"Schade darum, zumindest ein Punkt war gegen spielfreudige Rapidler in Reichweite. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir es verabsäumt einen höheren Vorsprung herauszuschießen. Bei den Gegentoren stellten wir uns auch nicht wirklich geschickt an."

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – ASC Rapid Kapfenberg, 2:3 (1:0)

17 Markus Feldbaumer 1:0

60 Marcel Kopeinig 1:1

67 Stefan Duric 1:2

74 Stefan Duric 1:3

85 Markus Feldbaumer 2:3

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!