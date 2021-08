Wenn's läuft dann läuft's: St. Margarethen/K. biegt Verfolger St. Peter/K.

Details Montag, 30. August 2021 05:50

Der FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld fügt dem Tus Raika St. Peter am Kammersberg am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegt mit 2:1. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Hausherren weiter mit dem Punktemaximum die Tabelle anführen. Was ist da wirklich möglich? Ist St. Margarethen tatsächlich ein potenzieller Titelkanditat? St. Peter/K. sollte man trotz dieser erste Pleite weiter mit auf der Rechnung haben.

Auf jeder Seite fällt ein Treffer

Beim Duell der beiden Seriensieger kommt es am Sonntag-Nachmittag zu einem offenen Schlagabtausch. Auf beiden Seiten ist es in der DNA verankert, das Spiel nach vorne zu forcieren. Demzufolge kommen die Zuseher auch voll auf ihre Kosten. Zu Beginn der Begegnung ist es die Kern-Truppe, die mit den besseren Spielanteilen aufwarten kann. Nachdem man zuvor in der 6. Minute nur Aluminium trifft, macht man es sechs Minuten später besser. Chhristopher Brugger ist es, der mit seinem bereits achten Saisontor, die Gäste mit 0:1 in Führung bringt. Was die Sache für die Bergmayr-Mannen nachfolgend nicht wirklich einfacher macht. Aber die Brust des Gastgebers ist nach den letzten Erfolgen eine breite. In der 40. Minute zeigt Florian Wechselberger Torjägerqualitäten. Er umkurvt Keeper Kobald und schiebt zum 1:1-Halbzeitstand ein.

(Siegtorschütze in der 88. Minute war Hubert Bichler)

Zum Siegestor kommt es in der 88. Minute

Auch der zweite Durchgang geht dann sehr flott geführt über die Bühne. Wirkliche Vorteile kann sich aber keine der beiden Mannschaften erarbeiten. Dafür ist das Leistungsniveau zu ähnlich. Hinzu kommt, dass die beiden Defensiv-Abteilungen einmal mehr einen starken Job verrichten. So kommt es dann auch, dass man es mit Fortdauer der Begegnung in den Mittelpunkt stellt, ungeschlagen zu bleiben bzw. an diesem einen Punkt festhält. Es deutet sehr viel darauf hin, dass es beim leistungsgerechten 1:1-Remis bleibt. Dann aber bricht die 88. Minute herein: St. Peter/Kbg. offenbart Schwächen in der Hintermannschaft. Hubert Bichler weiß die Gunst der Stunde zu nützen und markiert den so nicht mehr erwarteten 2:1-Siegestreffer.

Stimme zum Spiel:

Uwe Binderbauer, Ehrenpräsident St. Margarethen:

"Sensationell, mit vier Siegen am Stück sind wir überhaupt noch nie gestartet. Diesmal war auch das Glück auf unserer Seite, wie der späte Siegestreffer zeigt. Jetzt gilt es weit fokussiert zu bleiben, dann wird man sehen was unterm Strich herauskommt."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 2:1 (1:1)

13 Christopher Brugger 0:1

40 Florian Wechselberger 1:1

88 Hubert Bichler 2:1

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

